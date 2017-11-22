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22 ноября 2017, 17:56



Пять социальных проектов получили поддержку на сумму 15 млн рублей. В столице Таймыра определились победители конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем».

Все проекты направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе включение их в творческую и образовательную деятельность, социальную интеграцию и создание по отношению к ним в обществе атмосферы сотрудничества и доверия. Так, победителем конкурса стал проект «АРТ-фестиваль», представленный Центром туризма и творчества «Юниор». В рамках мероприятия на площадке КДЦ «Арктика» будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и поставлен ряд кукольных спектаклей. Причем часть мастер-классов проведут молодые люди с ОВЗ. Данный фестиваль поможет продемонстрировать таланты детей и молодых людей с ограниченными возможностями, включить их в коллективную творческую деятельность. В рамках реализации социального проекта медиастудия «Сияние Севера» дети пришкольного интерната Дудинской средней школы № 1 из отдаленных поселков Таймыра, имеющие особенности развития, получат навыки использования цифровых и информационных технологий. По итогам обучения дети будут готовить видеорепортажи для школьной медиастудии, заметки для школьной газеты, фотовыставки о жизни детей из числа коренных этносов Таймыра. Предполагается, что данный материал будет выпускаться на нескольких языках: русском, долганском, ненецком и нганасанском. Гастрольный тур театра кукол «Сказка» Дудинской школы-интерната по учреждениям города будет организован в ходе проекта «Выездной театр сказка за сказкой». Актерами театра, организованного в прошлом году, также в рамках социального проекта, являются воспитанники из числа детей с ОВЗ. Два проекта победителя представлены специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения «Таймырский». Благодаря проекту «Биение сердец» для постояльцев отделения временного проживания данного учреждения волонтеры проведут различные мероприятия в стиле «Анти-эйджинг» (здоровое долголетие). Это будут праздники и концерты, выставки и мастер-классы, а также совместные прогулки на свежем воздухе. Реализация этого проекта, прежде всего, направлена на психологическую поддержку одиноких пожилых людей и инвалидов, волею судеб находящихся в учреждении социальной защиты. В ходе реализации второго проекта будет создан клуб семейного общения «Чудотворцы». Семьи будут привлекаться к совместной творческой и коллективной коррекционно-развивающей деятельности. Все этого позволит оказать всестороннюю поддержку семьям с детьми-инвалидами. На реализацию всех проектов отведено полгода.

Просмотров:227 На районный конкурс социальных проектов «Зажги свою звезду над Енисеем» было представлено шесть проектов, пять из них получили положительную оценку и одобрение членов экспертной комиссии, а также финансовую поддержку в размере 15 млн рублей на реализацию каждого проекта, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Все проекты направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе включение их в творческую и образовательную деятельность, социальную интеграцию и создание по отношению к ним в обществе атмосферы сотрудничества и доверия.Так, победителем конкурса стал проект «АРТ-фестиваль», представленный Центром туризма и творчества «Юниор». В рамках мероприятия на площадке КДЦ «Арктика» будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и поставлен ряд кукольных спектаклей. Причем часть мастер-классов проведут молодые люди с ОВЗ. Данный фестиваль поможет продемонстрировать таланты детей и молодых людей с ограниченными возможностями, включить их в коллективную творческую деятельность.В рамках реализации социального проекта медиастудия «Сияние Севера» дети пришкольного интерната Дудинской средней школы № 1 из отдаленных поселков Таймыра, имеющие особенности развития, получат навыки использования цифровых и информационных технологий. По итогам обучения дети будут готовить видеорепортажи для школьной медиастудии, заметки для школьной газеты, фотовыставки о жизни детей из числа коренных этносов Таймыра. Предполагается, что данный материал будет выпускаться на нескольких языках: русском, долганском, ненецком и нганасанском.Гастрольный тур театра кукол «Сказка» Дудинской школы-интерната по учреждениям города будет организован в ходе проекта «Выездной театр сказка за сказкой». Актерами театра, организованного в прошлом году, также в рамках социального проекта, являются воспитанники из числа детей с ОВЗ.Два проекта победителя представлены специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения «Таймырский». Благодаря проекту «Биение сердец» для постояльцев отделения временного проживания данного учреждения волонтеры проведут различные мероприятия в стиле «Анти-эйджинг» (здоровое долголетие). Это будут праздники и концерты, выставки и мастер-классы, а также совместные прогулки на свежем воздухе. Реализация этого проекта, прежде всего, направлена на психологическую поддержку одиноких пожилых людей и инвалидов, волею судеб находящихся в учреждении социальной защиты.В ходе реализации второго проекта будет создан клуб семейного общения «Чудотворцы». Семьи будут привлекаться к совместной творческой и коллективной коррекционно-развивающей деятельности. Все этого позволит оказать всестороннюю поддержку семьям с детьми-инвалидами.На реализацию всех проектов отведено полгода.