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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:34 В Норильске трое злоумышленников предстанут перед судом за серию краж из гаражей.
17:27 Норильские общественники проверили порядок соблюдения прав задержанных граждан.
17:25 Полицейские призывают норильчан к бдительности! С начала года в Норильске зарегистрировано более 160 случаев мошенничества посредством телефонов и интернета.
17:14 Сегодня в норильском музее чествовали работников детской больницы, которая в этом году отметила свое 60-летие.
16:44 С субботы в Норильске начнет работу крытый каток «Льдинка».
16:10 Изменились контактные данные территориальной психолого–медико–педагогической комиссии в Норильске.
13:38 «Поезду здоровья» - передвижному консультативно-диагностического центру «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)», созданному в Красноярском крае, исполнилось 10 лет.
13:30 В Норильске прошло заседание круглого стола на тему «Законодательное обеспечение социального предпринимательства».
13:18 Новогодние каникулы на «Роза Хутор». Норильчане, которые планируют уехать на праздники в Сочи, смогут посетить грандиозный музыкальный фестиваль.
12:51 МОК зверствует. Нашего земляка, красноярского скелетониста Александра Третьякова, дисквалифицировали пожизненно.
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