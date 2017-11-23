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23 ноября 2017, 11:31



Музей Норильска продолжает программу научно-популярных выставок «Гид по наукам».

Это совместный проект Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева и интернет-портала «Антропогенез.ру», который является победителем конкурса департамента культуры города Москвы в номинации «Музей в движении». В экспозиции представлены наглядные и важные для понимания нашего происхождения экспонаты – коллекция муляжей черепов и зуба нового, ранее неизвестного вида человека, который был найден в одной из алтайских пещер.

Просмотров:173 Выставка откроется в Талнахском филиале Музея 24 ноября в 15 часов. Это антропологическая экспозиция «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени» из фондов Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева. В открытии примут участие куратор выставки Надежда Пантюлина и норильские ученые-биологи.Это совместный проект Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева и интернет-портала «Антропогенез.ру», который является победителем конкурса департамента культуры города Москвы в номинации «Музей в движении». В экспозиции представлены наглядные и важные для понимания нашего происхождения экспонаты – коллекция муляжей черепов и зуба нового, ранее неизвестного вида человека, который был найден в одной из алтайских пещер.