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23 ноября 2017, 11:32



Депутат ЗСК Виталий Толстов передал в дар публичной библиотеке Норильска многотомник «Книжное Красноярье», изданный в рамках грантовой программы.

В литературный цикл вошли произведения, которые, по мнению экспертов, составляют литературное наследие Красноярского края. На этих обложках найдутся и хорошо знакомые норильчанам имена: Огдо Аксенова, Любовь Ненянг, Лира Абдуллина. Серия все еще издается, поэтому есть шанс, что в дальнейшем среди отмеченных «Книжным Красноярьем» авторов появится еще больше наших земляков. А пока 12 новых книг проходят процесс обработки и совсем скоро появятся на полках сектора краеведческой информации.

Просмотров:173 «Сегодня много внимания уделяют патриотическому воспитанию молодых людей. Лично я считаю, что узнавать свой край, его историю лучше всего через художественную литературу, а не через справочники и энциклопедии. Я сам с большим интересом читаю сегодня книги этой серии в электронном варианте на сайте Государственной универсальной библиотеки Красноярского края», – поделился с библиотекарями Виталий Толстов.В литературный цикл вошли произведения, которые, по мнению экспертов, составляют литературное наследие Красноярского края. На этих обложках найдутся и хорошо знакомые норильчанам имена: Огдо Аксенова, Любовь Ненянг, Лира Абдуллина. Серия все еще издается, поэтому есть шанс, что в дальнейшем среди отмеченных «Книжным Красноярьем» авторов появится еще больше наших земляков. А пока 12 новых книг проходят процесс обработки и совсем скоро появятся на полках сектора краеведческой информации.