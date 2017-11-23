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23 ноября 2017, 12:08



Норильчане стали чаще пользоваться электронными услугами при оплате налогов.



Просмотров:189 Такую тенденцию отметили сотрудники межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю в Норильске. В качестве главного преимущества специалисты отметили удобство — оплатить задолженность можно не выходя из дома или в ближайшем отделении банка. Также при обращении в налоговую службу через интернет в личном кабинете на сайте www.налог.ру срок рассмотрения заявления сокращается на 10 дней (20 вместо 30 дней). Специалисты напоминают: чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, необходимо один раз обратиться в налоговую инспекцию для получения регистрационной карты.