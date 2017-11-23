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23 ноября 2017, 12:33



Около двух десятков преподавателей школ и вузов Норильска посетили секцию «Религиозное образование и катехизация» в рамках IV епархиальных Рождественских чтений.

Секцию «Релизиозное образование и катехизации» посетили около 20 преподавателей школ и вузов Норильска. Было заслушано 12 докладов педагогов общеобразовательных учебных заведений и дополнительного образования. Темы докладов были разнообразны: о сохранении духовно-нравственных ценностей через досуг и традиции семьи, о формах работы школы по закреплению полученных в семье нравственных ориентиров, о межличностных отношениях внутри детского коллектива, о работе педагога в условиях мультикультурной школы. Так, например, Светличная Ирина Александровна, историк-педагог гимназии № 4, рассказала о личном опыте работы со старшеклассниками в городской школе «Современник». Был показан клип, снятый самими старшеклассниками о скорби матери за репрессированного сына. Общение было настолько интересным, что педагоги высказали предложение продолжить данную тему на II городской научно-практической конференции в марте 2018 года, сообщает пресс-служба Норильской епархии.

Просмотров:163 Напомним, IV епархиальные Рождественские общеобразовательные чтения проходят в городе под председательством управляющего Норильской епархией преосвященнейшего епископа Агафангела.Секцию «Релизиозное образование и катехизации» посетили около 20 преподавателей школ и вузов Норильска. Было заслушано 12 докладов педагогов общеобразовательных учебных заведений и дополнительного образования.Темы докладов были разнообразны: о сохранении духовно-нравственных ценностей через досуг и традиции семьи, о формах работы школы по закреплению полученных в семье нравственных ориентиров, о межличностных отношениях внутри детского коллектива, о работе педагога в условиях мультикультурной школы.Так, например, Светличная Ирина Александровна, историк-педагог гимназии № 4, рассказала о личном опыте работы со старшеклассниками в городской школе «Современник». Был показан клип, снятый самими старшеклассниками о скорби матери за репрессированного сына.Общение было настолько интересным, что педагоги высказали предложение продолжить данную тему на II городской научно-практической конференции в марте 2018 года, сообщает пресс-служба Норильской епархии.