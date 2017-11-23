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23 ноября 2017, 12:38



В Норильске возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в нетрезвом виде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, штрафа от двухсот до трехсот тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов или принудительных работ на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:181 В начале месяца в р-не Талнах нарядом ДПС был остановлен внедорожник Кia под управлением 38-летнего норильчанина, который находился за рулем с явными признаками опьянения, не имея при себе водительского удостоверения. Полицейские с помощью специального прибора освидетельствовали водителя. Результаты оказались положительными. Кроме того, при проверке данного водителя по федеральным базам учета стражи порядка также установили, что за аналогичное правонарушение водитель был лишен права управления транспортным средством в другом регионе РФ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, штрафа от двухсот до трехсот тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов или принудительных работ на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.