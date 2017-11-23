Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
23 ноября 2017, 12:38

В Норильске возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в нетрезвом виде.


В начале месяца в р-не Талнах нарядом ДПС был остановлен внедорожник Кia под управлением 38-летнего норильчанина, который находился за рулем с явными признаками опьянения, не имея при себе водительского удостоверения. Полицейские с помощью специального прибора освидетельствовали водителя. Результаты оказались положительными. Кроме того, при проверке данного водителя по федеральным базам учета стражи порядка также установили, что за аналогичное правонарушение водитель был лишен права управления транспортным средством в другом регионе РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, штрафа от двухсот до трехсот тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов или принудительных работ на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:181
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 23 ноября 2017 
17:34   В Норильске трое злоумышленников предстанут перед судом за серию краж из гаражей. 17:27   Норильские общественники проверили порядок соблюдения прав задержанных граждан.
17:25   Полицейские призывают норильчан к бдительности! С начала года в Норильске зарегистрировано более 160 случаев мошенничества посредством телефонов и интернета. 17:14   Сегодня в норильском музее чествовали работников детской больницы, которая в этом году отметила свое 60-летие.
16:44   С субботы в Норильске начнет работу крытый каток «Льдинка». 16:10   Изменились контактные данные территориальной психолого–медико–педагогической комиссии в Норильске.
13:38   «Поезду здоровья» - передвижному консультативно-диагностического центру «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)», созданному в Красноярском крае, исполнилось 10 лет. 13:30   В Норильске прошло заседание круглого стола на тему «Законодательное обеспечение социального предпринимательства».
13:18   Новогодние каникулы на «Роза Хутор». Норильчане, которые планируют уехать на праздники в Сочи, смогут посетить грандиозный музыкальный фестиваль. 12:51   МОК зверствует. Нашего земляка, красноярского скелетониста Александра Третьякова, дисквалифицировали пожизненно.
12:38   В Норильске возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в нетрезвом виде. 12:33   Около двух десятков преподавателей школ и вузов Норильска посетили секцию «Религиозное образование и катехизация» в рамках IV епархиальных Рождественских чтений.
12:20   Ненецкие семьи получили кредит на покупку жилья под 1 процент. Заполярные регионы разрабатывают собственные ипотечные программы. 12:08   Норильчане стали чаще пользоваться электронными услугами при оплате налогов.
11:32   Депутат ЗСК Виталий Толстов передал в дар публичной библиотеке Норильска многотомник «Книжное Красноярье», изданный в рамках грантовой программы. 11:31   Музей Норильска продолжает программу научно-популярных выставок «Гид по наукам».

 22 ноября 2017 
17:56   Пять социальных проектов получили поддержку на сумму 15 млн рублей. В столице Таймыра определились победители конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем». 17:08   Завтра, 23 ноября, в столице Таймыра откроется выставка «Дарю вам красоту» бывшего директора Норильской детской художественной школы, члена Союза художников России Александра Слесарева.
16:49   Есть контакт. Норильчан приглашают на рок-квартирник. 16:45   Таймыр присоединился к Всероссийской информационной акции «Должен знать».
16:28   В Норильске двое злоумышленников предстанут перед судом за кражу из национально-культурного центра. 16:18   Сколько платить дивидендов? Этот вопрос «Норникель» готов обсуждать со своими акционерами.
15:17   Более двух миллионов рублей взыскали норильские полицейские за правонарушения в сфере антиалкогольного законодательства. 15:08   Сказкой «Рикки-Тикки-Тави» порадуют норильскую детвору в предновогодние дни и новогодние каникулы актеры Заполярного театра драмы.
13:15   В городском Центре культуры Норильска на открытии выставки мастерицы Натальи Колесник устроили народные игры под гармошку. 13:09   Норильчане могут принять участие в выборе названия для новой ледовой арены, которую возводят для Универсиады-2019.
13:00   Сказочное представление на льду «Алиса в Стране чудес» покажут маленьким норильчанам в канун Нового года. 12:26   Накануне в Норильске участники «Золотой маски» представили в атриуме СРК «Арена» отрывки из спектакля, который покажут на большой сцене сеодня.
12:04   Проблемы северян в центре внимания. Вице-президент «Норникеля» приняла участие в заседании президиума экспертного совета по вопросам «законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера». 11:55   Норильские полицейские провели День правовой помощи для воспитанников детского дома.
11:40   В таймырском поселке охотника, решившего семейные проблемы несколькими выстрелами из карабина, осудили на 11 лет лишения свободы. 11:32   В Норильске по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

 21 ноября 2017 
18:41   «Норникель» принял решение по технологии «Серного проекта». Определены также стоимость и сроки реализации проекта. 18:33   Детская библиотека Норильска более 50 лет носит имя Героя Советского Союза Саши Петряева.
18:12   В Норильске будут судить молодого человека за кражу ювелирных изделий на крупную сумму. 18:04   Главный приз уедет в Челябинск. В Норильске наградили победителей XIV регионального фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова».
15:57   Депутаты приступили к рассмотрению бюджета Норильска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 15:55   Администрация Норильска представила отчёт об исполнении муниципальных программ.
15:51   «Норникель» назвал основные достижения за пятилетку и определил задачи на следующий период. 14:46   Артисты из Норильска примут участие в международном конкурсе.
14:37   Норильский ансамбль народного танца стал лучшим на Московском международном фестивале «Звезды столицы». 14:12   Завершился концертный тур Big Band Nord Brass - нового проекта, объединившего музыкантов Норильска, Москвы и Иркутска.
13:18   Знаменитости Красноярска на один вечер стали официантами и заработали 333 тысячи рублей на лечение детей, больных сахарным диабетом. 12:12   В Норильске проходит антинаркотическая операция «Дети России».
12:03   Красноярский край увеличит добычу нефти на 20 процентов. 11:25   Сегодня в Норильске назовут победителей XIV регионального фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова».
10:59   «Норильский никель» провел ежегодный «День стратегии».

 20 ноября 2017 
16:44   Норильчане приняли участие в ежегодном региональном инфраструктурном проекте «Новый фарватер». 15:34   Спектакль Норильского театра драмы вошел в лонг-лист номинантов «Золотой маски» на 2018 год.
15:13   Сегодня Всероссийский день правовой помощи детям. Бесплатные консультации проходят во всех районах Норильска.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх