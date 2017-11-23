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23 ноября 2017, 12:51



МОК зверствует. Нашего земляка, красноярского скелетониста Александра Третьякова, дисквалифицировали пожизненно.

Как сообщает Первый канал, решение будет обжаловано. Кроме того, аналогичное «наказание» применено к скелетонисткам Елене Никитиной, Марии Орловой и Ольге Потылицыной.

Просмотров:186 МОК пожизненно отстранил красноярского скелетониста Александра Третьякова от Олимпийских игр и лишил спортсмена золота сочинской Олимпиады 2014 года за «нарушение антидопинговых правил», сообщает НИА-Красноярск.Как сообщает Первый канал, решение будет обжаловано. Кроме того, аналогичное «наказание» применено к скелетонисткам Елене Никитиной, Марии Орловой и Ольге Потылицыной.