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23 ноября 2017, 13:18

Новогодние каникулы на «Роза Хутор». Норильчане, которые планируют уехать на праздники в Сочи, смогут посетить грандиозный музыкальный фестиваль.


С 4 по 8 января на сцене концертного комплекса «Роза Холл» и Ледового дворца «Роза Хутор» пройдет необычный фестиваль музыки, медиа- и субкультур – LiveFest, на котором выступят более 40 исполнителей разных жанров и музыкальных направлений, пройдут показы кинофильмов и театральных постановок, дискуссии и мастер-классы с актуальными персонажами медиапространства, сообщает НИА-Красноярск.
За пять дней гости «Роза Хутор» увидят лучшее из того, что есть сегодня в индустрии развлечений. «Зрителей ждут самые яркие фигуры современной музыкальной индустрии, самые большие открытия соцсетей и онлайн-платформ, для нас не существует «формата» и «неформата». Не могу не отметить, что для нас принципиально важен живой, а главное, качественный звук на концертах, и мы его гарантируем!» – рассказал сопродюсер фестиваля, директор многофункционального концертного комплекса «Роза Холл» Максим Волков.
Стартует LiveFest 4 января и откроется грандиозным концертом, в котором примут участие: группа «Ленинград», рэп-коллектив с рок-акцентом «25/17» и лидеры отечественной альтернативной сцены Anacondaz. На следующий день, 5 января, в Ледовом дворце «Роза Хутор» выступят главные герои сегодняшней рэп-сцены – Скриптонит, Каста, Pharaoh, ЛСП, Хаски и Obladaet.
6 января уже в четвертый раз на курорте состоится традиционный праздничный гала-концерт «Рождество на Роза Хутор». В этот день на сцене «Роза Холл» гости услышат не только признанных мастеров поп-музыки, но и талантливых дебютантов. В программе вечера - Ёлка, Елена Темникова, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, «Время и Стекло», Alekseev, MBAND, Нюша, Burito, Artik&Asti, Наталья Подольская, Эмма М, «Пицца», LocDog и другие. Специальный гость вечера — Владимир Пресняков.
Еще одно грандиозное музыкальное событие состоится 7 января на сцене Ледового дворца «Роза Хутор», где рэп-исполнители разных поколений сойдутся с лидерами многоликой поп-сцены и представят концертную программу UrbanStyle. Среди имен на афише – Скриптонит, Елена Темникова, "Время и Стекло", Artik&Asti, Артем Пивоваров, Мари Краймбрери, Мишель Андраде, Burito, Звонкий, ElviraT, Эмма М, Макс Гирко.
Не обойдется в эти праздничные дни и без сольных концертов популярных исполнителей. Для гостей LiveFest на «Роза Хутор» 5 января выступит певица Ёлка, 6 января - «25/17», 7 января - Владимир Пресняков, а 8 января – Елена Темникова.
Еще одним интересным сюрпризом для всех гостей станет театральная программа, в рамках которой состоятся показы нашумевших спектаклей театра «Практика» и «Мастерской Дмитрия Брусникина».
Следить за анонсами событий и актуальными новостями фестиваля можно на официальном сайте курорта «Роза Хутор»: rosaski.com

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