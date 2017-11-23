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23 ноября 2017, 13:30



В Норильске прошло заседание круглого стола на тему «Законодательное обеспечение социального предпринимательства».

Как отметил депутат ЗСК Виталий Толстов, главный спор сегодня разгорается вокруг критериев, по которым бизнес будут причислять к социальному. «Главная задача законодателей состоит не в том, чтобы составить перечень социальных видов предпринимательства, а в разработке четкого алгоритма, по которому будет составляться подобный перечень. И сегодня в Госдуме готовится закон, который, я надеюсь, решит эту задачу», - отметил краевой парламентарий. О серьезной работе, которая ведется в сфере развития социального предпринимательства муниципальными властями и компанией «Норникель», рассказал и председатель Норильского горсовета депутатов Александр Пестряков. Он сообщил о ближайших планах по поддержке социальных предпринимателей, а также о новых формах помощи местному бизнесу. По итогам встречи будет принята резолюция, а все участники круглого стола приглашены для продолжения беседы на слет социальных предпринимателей Севера.

Просмотров:182 Мероприятие проходило в канун принятия Госдумой свода федеральных законов о социальном предпринимательстве. Инициативу обсуждали бизнесмены, представители некоммерческих организаций, Норильской общественной палаты и городской администрации.Как отметил депутат ЗСК Виталий Толстов, главный спор сегодня разгорается вокруг критериев, по которым бизнес будут причислять к социальному. «Главная задача законодателей состоит не в том, чтобы составить перечень социальных видов предпринимательства, а в разработке четкого алгоритма, по которому будет составляться подобный перечень. И сегодня в Госдуме готовится закон, который, я надеюсь, решит эту задачу», - отметил краевой парламентарий.О серьезной работе, которая ведется в сфере развития социального предпринимательства муниципальными властями и компанией «Норникель», рассказал и председатель Норильского горсовета депутатов Александр Пестряков. Он сообщил о ближайших планах по поддержке социальных предпринимателей, а также о новых формах помощи местному бизнесу.По итогам встречи будет принята резолюция, а все участники круглого стола приглашены для продолжения беседы на слет социальных предпринимателей Севера.