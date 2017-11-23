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23 ноября 2017, 13:38



«Поезду здоровья» - передвижному консультативно-диагностического центру «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)», созданному в Красноярском крае, исполнилось 10 лет.

Весь поезд состоит из 13 вагонов и спроектирован таким образом, что пациент, зайдя через регистратуру, проходит диагностическую лабораторию и, вооруженный результатами экспресс-анализов, в течение дня обследуется, получая рекомендации по лечению. За десятилетие состав выполнил 103 рейса и произвел 628 рабочих стоянок. За это время были приняты более 150 тысяч пациентов. Более восьми тысяч пациентов направлены за эти годы на лечение в различные клиники. Всего выполнено 710 тысяч диагностических исследований. В маршрутную карту входят 75 станций Красноярской железной дороги. Средняя длительность стоянки составляет 2-3 дня. По случаю юбилея стоянкой поезда стала станция Красноярск. С 10-летием коллектив передвижного консультативно-диагностического центра поздравили спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов и депутаты Законодательного собрания. Почетные гости осмотрели все вагоны поезда, пообщались с персоналом и поделились своими впечатлениями с журналистами. Дмитрий Свиридов отметил, что несколько аналогичных поездов были созданы и в других регионах страны, но в отличие от них «Доктор Войно-Ясенецкий» не прекращал свою работу ни разу. «Самое главное, что поезд здоровья работает в рамках обязательного медицинского страхования и предоставляет услуги на бесплатной основе, - подчеркнул Дмитрий Свиридов. - Хотелось бы выразить признательность компании «РЖД». Благодаря ее инициативе удалось такой состав создать, сохранить и совершенствовать. Свыше 100 млн рублей вложило предприятие в подвижной состав. В свою очередь на закупку оборудования край выделил сначала 50 млн рублей, а за последние пять лет - еще 45 млн».

Просмотров:168 Поезд, названный в честь знаменитого хирурга - профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, представляет собой «поликлинику на колесах», в которой кадровые работники дорожной клинической больницы проводят медицинские осмотры жителей региона, а также телеконсультирование сложных случаев заболеваний с врачами краевых учреждений здравоохранения и клиник федерального подчинения.Весь поезд состоит из 13 вагонов и спроектирован таким образом, что пациент, зайдя через регистратуру, проходит диагностическую лабораторию и, вооруженный результатами экспресс-анализов, в течение дня обследуется, получая рекомендации по лечению. За десятилетие состав выполнил 103 рейса и произвел 628 рабочих стоянок. За это время были приняты более 150 тысяч пациентов. Более восьми тысяч пациентов направлены за эти годы на лечение в различные клиники. Всего выполнено 710 тысяч диагностических исследований. В маршрутную карту входят 75 станций Красноярской железной дороги. Средняя длительность стоянки составляет 2-3 дня.По случаю юбилея стоянкой поезда стала станция Красноярск. С 10-летием коллектив передвижного консультативно-диагностического центра поздравили спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов и депутаты Законодательного собрания. Почетные гости осмотрели все вагоны поезда, пообщались с персоналом и поделились своими впечатлениями с журналистами. Дмитрий Свиридов отметил, что несколько аналогичных поездов были созданы и в других регионах страны, но в отличие от них «Доктор Войно-Ясенецкий» не прекращал свою работу ни разу.«Самое главное, что поезд здоровья работает в рамках обязательного медицинского страхования и предоставляет услуги на бесплатной основе, - подчеркнул Дмитрий Свиридов. - Хотелось бы выразить признательность компании «РЖД». Благодаря ее инициативе удалось такой состав создать, сохранить и совершенствовать. Свыше 100 млн рублей вложило предприятие в подвижной состав. В свою очередь на закупку оборудования край выделил сначала 50 млн рублей, а за последние пять лет - еще 45 млн».