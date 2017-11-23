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23 ноября 2017, 16:10



Изменились контактные данные территориальной психолого–медико–педагогической комиссии в Норильске.

Прохождение этой комиссии включает в себя ряд последовательных этапов: • запись по телефону на сдачу документов; • прием, регистрация заявлений и документов, выдача талона на заседание; • проведение комплексного психолого–медико–педагогического обследования; • разработка рекомендаций по оказанию детям психолого–медико–педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; • оформление и выдача коллегиального заключения. Недавно комиссия сменила место «прописки», а также время работы. Теперь записаться на сдачу документов можно по телефону 43-14-90 ежедневно с 10.00 до 16.00. Прием, регистрация заявлений и документов, запись детей на обследование и выдача талона на заседание ТПМПК осуществляются при личном обращении родителей (законных представителей) и предъявлении необходимых документов по адресу: ул. Талнахская, 10а (крыльцо с торца).

Просмотров:161 Сегодня все дошкольники и школьники, вне зависимости от диагноза и особенностей развития, с одной стороны, уравниваются в правах, с другой — имеют возможность получить образование в наиболее приемлемой для них форме. Правовое понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Это понятие шире, чем «ребенок–инвалид». Дети с ОВЗ могут и не быть инвалидами. Но имея различные нарушения — слуха, зрения, речи, интеллекта, эмоционально–волевой сферы, опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, они имеют особые образовательные потребности и возможности. Решить, кто именно нуждается в особом подходе и какие методы воспитания и обучения приведут к наилучшему результату, призвана ТПМПК — территориальная психолого–медико–педагогическая комиссия. В ее состав входят такие специалисты, как психолог, логопед, дефектолог, психиатр, невролог и педиатр. ТПМПК работает согласно Приказу Минобр-науки России от 20 сентября 2013 года № 1082.Прохождение этой комиссии включает в себя ряд последовательных этапов:• запись по телефону на сдачу документов;• прием, регистрация заявлений и документов, выдача талона на заседание;• проведение комплексного психолого–медико–педагогического обследования;• разработка рекомендаций по оказанию детям психолого–медико–педагогической помощи и организации их обучения и воспитания;• оформление и выдача коллегиального заключения.Недавно комиссия сменила место «прописки», а также время работы. Теперь записаться на сдачу документов можно по телефону 43-14-90 ежедневно с 10.00 до 16.00. Прием, регистрация заявлений и документов, запись детей на обследование и выдача талона на заседание ТПМПК осуществляются при личном обращении родителей (законных представителей) и предъявлении необходимых документов по адресу: ул. Талнахская, 10а (крыльцо с торца).