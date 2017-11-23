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23 ноября 2017, 16:44



С субботы в Норильске начнет работу крытый каток «Льдинка».

Физкультурно-оздоровительная услуга «Массовое катание на коньках» будет оказываться согласно утвержденному расписанию: - вторник, четверг: 19.00 - 20.00; - пятница: 18.00 - 19.00; - суббота, воскресенье: 15.00-16.00; 17.00-18.00; 19.00-20.00. Стоимость разового входного билета для взрослых – 150 рублей. Стоимость разового входного билета для детей – 75 рублей.

Просмотров:168 25 ноября 2017 года крытый каток «Льдинка» (ул. Комсомольская, 46а) открывает свои двери для населения муниципального образования город Норильск.Физкультурно-оздоровительная услуга «Массовое катание на коньках» будет оказываться согласно утвержденному расписанию:- вторник, четверг: 19.00 - 20.00;- пятница: 18.00 - 19.00;- суббота, воскресенье: 15.00-16.00; 17.00-18.00;19.00-20.00.Стоимость разового входного билета для взрослых – 150 рублей.Стоимость разового входного билета для детей – 75 рублей.