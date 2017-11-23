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23 ноября 2017, 17:14



Сегодня в норильском музее чествовали работников детской больницы, которая в этом году отметила свое 60-летие.

Детская больница дважды становилась номинантом гранта ЮНИСЕФ «Новый день» за приверженность идеям гуманизма и стремление помогать людям. Дважды это медицинское учреждение подтвердило гордое звание «Больница, доброжелательная к ребенку». Благодаря опыту и профессионализму персонала, а также внедрению современных стандартов диагностики и лечения детей, наработан опыт по выхаживанию новорожденных детей с экстремально низкой массой тела. Это позволило снизить уровень смертности детей с 6,8 в 2006 году до 2,3 процентов в 2016. Для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в больнице открыто отделение сестринского ухода. С юбилеем больницы врачей, медсестер, бухгалтеров, а также технический персонал поздравил руководитель территориального отдела в городе Норильске Министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе. «На ваши плечи ложится ответственность за здоровье наших детей. Вы потягиваете руку помощи учреждениям не только нашего города, но и соседних территорий. Вы обладаете уникальным даром находить общий язык с вашими маленькими пациентами. Я хочу сказать вам спасибо не только как руководитель, но и как родитель. Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы делаете для наших детей, для нашего будущего поколения», - обратился к медикам Коба Кавтеладзе. Главный врач детской больницы Игорь Зайчик также поблагодарил своих сотрудников за добросовестный труд, человеколюбие и самоотдачу и пожелал им, чтобы все мечты, и профессиональные, и личные, сбывались. Почетными грамотами министерства здравоохранения Красноярского края, а также почетными грамотами главы города Норильска и почетными грамотами главного врача детской больницы было награждено 46 лучших работников медицинского учреждения.

Просмотров:168 Норильская межрайонная детская больница - одна из самых крупных больниц в регионе. Здесь трудятся 608 профессионалов своего дела. В составе больницы 29 педиатрических участков, на каждом из них в среднем 900 малышей.Детская больница дважды становилась номинантом гранта ЮНИСЕФ «Новый день» за приверженность идеям гуманизма и стремление помогать людям. Дважды это медицинское учреждение подтвердило гордое звание «Больница, доброжелательная к ребенку». Благодаря опыту и профессионализму персонала, а также внедрению современных стандартов диагностики и лечения детей, наработан опыт по выхаживанию новорожденных детей с экстремально низкой массой тела. Это позволило снизить уровень смертности детей с 6,8 в 2006 году до 2,3 процентов в 2016. Для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в больнице открыто отделение сестринского ухода.С юбилеем больницы врачей, медсестер, бухгалтеров, а также технический персонал поздравил руководитель территориального отдела в городе Норильске Министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.«На ваши плечи ложится ответственность за здоровье наших детей. Вы потягиваете руку помощи учреждениям не только нашего города, но и соседних территорий. Вы обладаете уникальным даром находить общий язык с вашими маленькими пациентами. Я хочу сказать вам спасибо не только как руководитель, но и как родитель. Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы делаете для наших детей, для нашего будущего поколения», - обратился к медикам Коба Кавтеладзе.Главный врач детской больницы Игорь Зайчик также поблагодарил своих сотрудников за добросовестный труд, человеколюбие и самоотдачу и пожелал им, чтобы все мечты, и профессиональные, и личные, сбывались.Почетными грамотами министерства здравоохранения Красноярского края, а также почетными грамотами главы города Норильска и почетными грамотами главного врача детской больницы было награждено 46 лучших работников медицинского учреждения.