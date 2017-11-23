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23 ноября 2017, 17:25



Полицейские призывают норильчан к бдительности! С начала года в Норильске зарегистрировано более 160 случаев мошенничества посредством телефонов и интернета.

С начала года в города зафиксировано более 160 фактов мошенничеств, связанных с использованием телефонов и сети Интернет. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела и ведутся расследования. В пример Виталий Цауня привел несколько последних случаев и в очередной раз напомнил норильчанам, что такая практика интернет-магазинов, как оплата услуги вперед, с успехом применяется мошенниками. Их задача – заставить человека заплатить за несуществующий товар. В отличие от реально работающих интернет-магазинов, мошенники не дают покупателям реальных контактных данных, договоров купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, а часто – и услуги по его доставке транспортной компанией, покупатель не получает оплаченный заказ. Также начальник уголовного розыска призвал граждан быть крайне бдительными при осуществлении покупок через сеть Интернет. Не следует перечислять деньги незнакомым лицам, не имея гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится. Нужно как можно больше узнать информации о продавце, удостоверриться в подлинности его личных и контактных данных. Придерживаясь этих простых правил, можно свести к минимуму риск стать жертвой мошенников.

Просмотров:179 Начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по г. Норильску Виталий Цауня во время брифинга с журналистами в очередной раз предупредил жителей города о мошеннических способах обмана.С начала года в города зафиксировано более 160 фактов мошенничеств, связанных с использованием телефонов и сети Интернет. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела и ведутся расследования.В пример Виталий Цауня привел несколько последних случаев и в очередной раз напомнил норильчанам, что такая практика интернет-магазинов, как оплата услуги вперед, с успехом применяется мошенниками. Их задача – заставить человека заплатить за несуществующий товар. В отличие от реально работающих интернет-магазинов, мошенники не дают покупателям реальных контактных данных, договоров купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, а часто – и услуги по его доставке транспортной компанией, покупатель не получает оплаченный заказ.Также начальник уголовного розыска призвал граждан быть крайне бдительными при осуществлении покупок через сеть Интернет. Не следует перечислять деньги незнакомым лицам, не имея гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится. Нужно как можно больше узнать информации о продавце, удостоверриться в подлинности его личных и контактных данных. Придерживаясь этих простых правил, можно свести к минимуму риск стать жертвой мошенников.