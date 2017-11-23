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23 ноября 2017, 17:27



Норильские общественники проверили порядок соблюдения прав задержанных граждан.

Общественники ознакомились с условиями содержания задержанных, оценили состояние и оснащенность бытовых помещений, медицинского кабинета, проверили соблюдение санитарных норм. Отдельное внимание было уделено безопасности содержащихся граждан и сотрудников: проверены система видеонаблюдения, охранно-тревожная и пожарная сигнализации. Во время визита представители общественной делегации побеседовали с содержащимися под стражей правонарушителями. Информации о нарушениях со стороны полицейских или превышения ими должностных полномочий в рамках разговора не прозвучало.

Просмотров:149 Представители общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску в лице Юрия Кононченко (член общественной наблюдательной комиссии Красноярского края) и Натальи Селиной (представитель уполномоченного по правам человека в г. Норильске) посетили специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, и изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Общественники ознакомились с условиями содержания задержанных, оценили состояние и оснащенность бытовых помещений, медицинского кабинета, проверили соблюдение санитарных норм.Отдельное внимание было уделено безопасности содержащихся граждан и сотрудников: проверены система видеонаблюдения, охранно-тревожная и пожарная сигнализации.Во время визита представители общественной делегации побеседовали с содержащимися под стражей правонарушителями. Информации о нарушениях со стороны полицейских или превышения ими должностных полномочий в рамках разговора не прозвучало.