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23 ноября 2017, 17:34



В Норильске трое злоумышленников предстанут перед судом за серию краж из гаражей.

В начале года в дежурную часть полиции от жителей Норильска стали поступать сообщения о хищении имущества из гаражей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались 17-летний молодой человек и двое его 20-летних сообщников. Сыщики установили, что злоумышленники проникали в гаражи, взламывая навесные замки и запорные устройства, и похищали электротехнику и инструменты, автозапчасти, а также горюче-смазочные материалы. В ходе обысков у молодых людей изъята часть похищенного имущества, которая возвращена законным владельцам. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд для принятия окончательного решения.

Просмотров:172 Следователи ОМВД по г. Норильску окончили расследование и направили в суд уголовное дело по факту 20 эпизодов краж из гаражей на общую сумму 380 тысяч рублей.В начале года в дежурную часть полиции от жителей Норильска стали поступать сообщения о хищении имущества из гаражей.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались 17-летний молодой человек и двое его 20-летних сообщников.Сыщики установили, что злоумышленники проникали в гаражи, взламывая навесные замки и запорные устройства, и похищали электротехнику и инструменты, автозапчасти, а также горюче-смазочные материалы.В ходе обысков у молодых людей изъята часть похищенного имущества, которая возвращена законным владельцам.В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.Материалы дела переданы в суд для принятия окончательного решения.