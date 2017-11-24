Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 ноября 2017, 11:00



На линии ВОЛС - повреждение. Накануне на нескоько часов норильчане остались без сотовой связи и интернета.

Резервный канал (спутниковый) был подключен сразу после того, как было зафиксировано отключение основного канала связи. Технический директор «Единства» Павел Вадов отметил, что причина и характер повреждения устанавливаются. «Погодный фактор крайне маловероятен. Планируем устранить повреждение до конца суток и обеспечить подключение всех сервисов по оптоволоконному каналу». Справочно: В настоящее время волоконно-оптическая линия связи действует в опытном режиме, запущенном в сентябре 2017 г. Отладка сервисов будет продолжаться до второго квартала 2018 г., когда состоится перевод в промышленную эксплуатацию.

Просмотров:501 По информации оператора ВОЛС ООО «Единство» вчера в 14:03 (время московское) произошло повреждение оптоволоконного кабеля на участке Прилуки-Ванкор. Средствами контроля повреждение фиксируется поблизости от базы «Прилуки». Аварийная бригада «Единства» работает на месте повреждения. По регламенту аварийных работ связь должна быть восстановлена в течение 72 часов.Резервный канал (спутниковый) был подключен сразу после того, как было зафиксировано отключение основного канала связи. Технический директор «Единства» Павел Вадов отметил, что причина и характер повреждения устанавливаются. «Погодный фактор крайне маловероятен. Планируем устранить повреждение до конца суток и обеспечить подключение всех сервисов по оптоволоконному каналу».Справочно: В настоящее время волоконно-оптическая линия связи действует в опытном режиме, запущенном в сентябре 2017 г. Отладка сервисов будет продолжаться до второго квартала 2018 г., когда состоится перевод в промышленную эксплуатацию.