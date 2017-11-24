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24 ноября 2017, 13:00



Норильских спортсменов приглашают на соревнования по стритболу.

Добавим, что состязания «Спорт-фест» состоятся завтра, 25 ноября, в 18.00 в спортивном зале Молодежного центра (ул. Советская, 9, 5-й этаж). Телефоны для справок: 39-14-88 и 8-903-929-16-68. Победителей ждут памятные призы и дипломы.

Просмотров:123 К участию допускаются спортсмены от 14 до 30 лет, которым необходимо будет сформировать команду из трех основных и двух запасных игроков. Заявку организаторам - Молодежный центр и штаб флагманской программы «Ассоциация студенческого спорта» - можно подать по телефону 8-903-929-16-68 или по электронной почте 391488mc@mail.ru.Добавим, что состязания «Спорт-фест» состоятся завтра, 25 ноября, в 18.00 в спортивном зале Молодежного центра (ул. Советская, 9, 5-й этаж). Телефоны для справок: 39-14-88 и 8-903-929-16-68. Победителей ждут памятные призы и дипломы.