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24 ноября 2017, 13:06



Краевые депутаты призвали систематизировать оплату труда краевых бюджетников.

Законопроект представила заместитель министра социальной политики края Наталья Кузьмина. Она рассказала, что изменения вызваны включением реабилитационных центров для лиц, страдающих психическими расстройствами, в перечень подведомственных министерству организаций. Руководители этих учреждений попадают под действие закона, в соответствии с которым им должны установить уровень оплаты труда. Еще одно изменение увеличивает диапазон количества средних окладов работников основного персонала в домах-интернатах для пожилых людей, инвалидов, реабилитационных центрах для страдающих психическими расстройствами, психоневрологических интернатах для детей и в центрах социальной помощи семье и детям. Как пояснила докладчик, увеличение диапазона требуется для того, чтобы сохранить зависящий от него размер оплаты руководителей учреждений на уровне 2017 года. В существующей же редакции Закона зарплата руководителей может снизиться из-за того, что из штатных расписаний учреждений исключена должность «социальный работник», в обязанности которого входит обслуживание на дому. Вместо этой должности введена другая — младшая медицинская сестра, которая ухаживает за пациентами непосредственно в интернатах и центрах, соответственно оплата труда этого вида должностей ниже. Однако нагрузка и функции руководителей от этого не уменьшились, обосновала поправку заместитель министра. Заслушав доклад, депутаты в целом поддержали поправки, однако раскритиковали ситуацию в системе зарплат бюджетной сферы. Народные избранники отметили, что у правительства региона общий бессистемный подход к вопросам заработной платы бюджетников. «Сегодня изменить закон хочет министерство социальной политики. Какое ведомство придет через месяц, чтобы внести свои поправки? На заработную плату бюджетников расходуется треть краевой казны, при этом ни один вице-премьер правительства не координирует весь комплекс вопросов в этой сфере и не отвечает за него. Зачем плодить документы, когда правила должны быть одинаковы и понятны всем — работникам образования, культуры, соцзащиты, спорта и так далее. Почему-то для президента России вопрос заработной платы является приоритетным. А в крае нет единой политики, нет ответственного», — выразил общее мнение депутатов председатель комитета Алексей Клешко. Комитет рекомендовал правительству края выработать единую политику в зарплатной сфере, которая затрагивает множество аспектов — выполнение указов президента РФ, тарифную политику, проблему «сквозных» профессий. Комитет также порекомендовал наделить одного из вице-премьеров полномочиями по координации этой работы. Кроме того, предлагается провести по всем министерствам и ведомствам мониторинг готовящихся поправок в этот закон и свести их в один документ.

Просмотров:118 Депутаты Законодательного собрания края назвали бессистемным подход правительства региона к вопросам заработной платы в бюджетной сфере. Накануне на комитете по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению народные избранники рассмотрели изменения, которые планируется внести в Закон «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений».Законопроект представила заместитель министра социальной политики края Наталья Кузьмина. Она рассказала, что изменения вызваны включением реабилитационных центров для лиц, страдающих психическими расстройствами, в перечень подведомственных министерству организаций. Руководители этих учреждений попадают под действие закона, в соответствии с которым им должны установить уровень оплаты труда.Еще одно изменение увеличивает диапазон количества средних окладов работников основного персонала в домах-интернатах для пожилых людей, инвалидов, реабилитационных центрах для страдающих психическими расстройствами, психоневрологических интернатах для детей и в центрах социальной помощи семье и детям. Как пояснила докладчик, увеличение диапазона требуется для того, чтобы сохранить зависящий от него размер оплаты руководителей учреждений на уровне 2017 года.В существующей же редакции Закона зарплата руководителей может снизиться из-за того, что из штатных расписаний учреждений исключена должность «социальный работник», в обязанности которого входит обслуживание на дому. Вместо этой должности введена другая — младшая медицинская сестра, которая ухаживает за пациентами непосредственно в интернатах и центрах, соответственно оплата труда этого вида должностей ниже. Однако нагрузка и функции руководителей от этого не уменьшились, обосновала поправку заместитель министра.Заслушав доклад, депутаты в целом поддержали поправки, однако раскритиковали ситуацию в системе зарплат бюджетной сферы. Народные избранники отметили, что у правительства региона общий бессистемный подход к вопросам заработной платы бюджетников. «Сегодня изменить закон хочет министерство социальной политики. Какое ведомство придет через месяц, чтобы внести свои поправки? На заработную плату бюджетников расходуется треть краевой казны, при этом ни один вице-премьер правительства не координирует весь комплекс вопросов в этой сфере и не отвечает за него. Зачем плодить документы, когда правила должны быть одинаковы и понятны всем — работникам образования, культуры, соцзащиты, спорта и так далее. Почему-то для президента России вопрос заработной платы является приоритетным. А в крае нет единой политики, нет ответственного», — выразил общее мнение депутатов председатель комитета Алексей Клешко.Комитет рекомендовал правительству края выработать единую политику в зарплатной сфере, которая затрагивает множество аспектов — выполнение указов президента РФ, тарифную политику, проблему «сквозных» профессий. Комитет также порекомендовал наделить одного из вице-премьеров полномочиями по координации этой работы. Кроме того, предлагается провести по всем министерствам и ведомствам мониторинг готовящихся поправок в этот закон и свести их в один документ.