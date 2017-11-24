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24 ноября 2017, 13:09



Здравоохранение Красноярского края задолжало ФОМС 1,3 млрд рублей. Если проблема не будет решена, больницы начнут покупать дешевые лекарства.

«Изменение федерального законодательства полностью разбалансировало всю систему закупок, «глубина склада» стала меньше месяца, а не как раньше — 3—4 месяца», — сказал и. о. министра здравоохранения Вадим Янин. Деньги Янин предложил выделить из бюджета. Алексей Протопопов предостерег, что если проблема не будет снята, это приведет к печальным последствиям: «Больницы по лекарствам, расходным материалам уйдут в самый дешевый сегмент, только такой путь ждет».

Просмотров:138 Об огромных долгах больниц Красноярского края стало известной в ходе комиссии Заксобрания. Кредиторская задолженность здравоохранения Красноярского края на сегодняшний день составляет 1,3 млрд рублей, из которых более 300 млн — это просроченная кредиторская задолженность. Об этом стало известно на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания края. Дыра образовалась не в части краевого бюджета, а в части финансирования обязательств по линии ФОМС.«Изменение федерального законодательства полностью разбалансировало всю систему закупок, «глубина склада» стала меньше месяца, а не как раньше — 3—4 месяца», — сказал и. о. министра здравоохранения Вадим Янин. Деньги Янин предложил выделить из бюджета.Алексей Протопопов предостерег, что если проблема не будет снята, это приведет к печальным последствиям: «Больницы по лекарствам, расходным материалам уйдут в самый дешевый сегмент, только такой путь ждет».