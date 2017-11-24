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24 ноября 2017, 13:11



Красноярский край вошел в список регионов с самым большим количеством «пьяных» аварий.

Так, в Красноярском крае за 10 месяцев этого года произошло 478 аварий, из них — больше сотни со смертельным исходом. Второе место занял Краснодарский край, там пьяные водители спровоцировали более 500 дорожно-транспортных происшествий. Лидером по количеству аварий стала Московская область — 525 аварий. Аналитики также отметили, что год назад состав тройки лидеров был таким же, но первое место занимал Краснодарский край, а второе — Подмосковье.

Просмотров:131 Красноярский край вошел в тройку лидеров по количеству аварий с нетрезвыми водителями. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные ГИБДД.Так, в Красноярском крае за 10 месяцев этого года произошло 478 аварий, из них — больше сотни со смертельным исходом. Второе место занял Краснодарский край, там пьяные водители спровоцировали более 500 дорожно-транспортных происшествий.Лидером по количеству аварий стала Московская область — 525 аварий. Аналитики также отметили, что год назад состав тройки лидеров был таким же, но первое место занимал Краснодарский край, а второе — Подмосковье.