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24 ноября 2017, 13:18



В российской системе обучения водителей назревает масштабная реформа: Минтранс намерен разделить автомобилистов на любителей и профессионалов.

Центральное нововведение — законодательное разделение водителей на любителей и профессионалов. Для этого будут разработаны курсы обучения «по общеразвивающим программам»: по окончании можно получить права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест). Желающие получить «специальные категории» — C, D, Е (и их подкатегории для транспортировки прицепов) и работать по найму должны пройти специальное «профессиональное обучение» по соответствующим программам.

Просмотров:131 Профессионалы — таксисты, дальнобойщики и другие граждане, управляющие авто по найму, — будут обучаться по новым программам. Результатом станет отметка в правах, подтверждающая «профессиональную компетентность», так называемый международный код «95», без нее не возьмут на работу. Для остальных процесс обучения станет проще. Подготовленный Минтрансом проект изменений в Закон «О безопасности дорожного движения» опубликован вчера на regulation.gov.ru. Документ готовился по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Основная его цель — повысить уровень подготовки водителей-профессионалов. Проблема обсуждалась еще в марте 2016 года на президиуме Госсовета при участии президента Владимира Путина.Центральное нововведение — законодательное разделение водителей на любителей и профессионалов. Для этого будут разработаны курсы обучения «по общеразвивающим программам»: по окончании можно получить права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест). Желающие получить «специальные категории» — C, D, Е (и их подкатегории для транспортировки прицепов) и работать по найму должны пройти специальное «профессиональное обучение» по соответствующим программам.