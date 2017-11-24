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24 ноября 2017, 13:25



Депутаты комитета по бюджету и экономической политике ЗС Красноярского края поддержали законопроект, устанавливающий новую величину прожиточного минимума пенсионера в регионе.

При этом в обосновании было сказано, что если прожиточный минимум пенсионера в регионе не превышает среднероссийский уровень, то доплата производится за счет средств федерального бюджета. В нашем крае предлагается установить величину как раз на среднероссийском уровне - 8726 рублей, что на 2,2% больше, чем в прошлом году. Таким образом, доплата к пенсии будет производиться за федеральные деньги и не потребует расходов регионального бюджета.

Просмотров:153 Докладчиком выступил и. о. министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев. Он пояснил, что все регионы России ежегодно обязаны устанавливать величину прожиточного минимума пенсионера на соответствующий финансовый год, чтобы можно было определить размер социальной доплаты к пенсии, предусмотренный федеральным законодательством.При этом в обосновании было сказано, что если прожиточный минимум пенсионера в регионе не превышает среднероссийский уровень, то доплата производится за счет средств федерального бюджета. В нашем крае предлагается установить величину как раз на среднероссийском уровне - 8726 рублей, что на 2,2% больше, чем в прошлом году. Таким образом, доплата к пенсии будет производиться за федеральные деньги и не потребует расходов регионального бюджета.