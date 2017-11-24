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24 ноября 2017, 14:05



До «Щедрого вторника» осталось пять дней! В Норильске эта всемирная благотворительная акция обзавелась собственным талисманом - Щедропсом.

«Щедрый вторник» проводится в Норильске второй раз, а инициатором проведения этой акции стал благотворительный фонд «Территория добра». В этом году акция пройдет 28 ноября в торговом центре «Таймыр» с 17 до 20 часов под девизом: «Акция для щедрых душой людей!». В рамках проекта будут работать фотозона, а сотрудники фонда и его волонтеры расскажут всем желающим о программах, реализуемых фондом и добровольчестве. Эксклюзивной частью проекта станет презентация Щедропса. Любой желающий за благотворительный взнос сможет приобрести для себя набор для творчества и создать своего Щедрого пса, который станет верным другом на грядущий новый год, а возможно и на всю оставшуюся жизнь. Также за добровольное пожертвование все желающие смогут приобрести для себя елочные экоигрушки из дерева, которые в теплом семейном кругу можно будет задекорировать по своему вкусу и украсить новогоднюю елку. Вырученные во время «Щедрого вторника» средства будут переданы четырехлетнему Андрюше Михайлову, который на них сможет пройти курс лечения в новосибирской клинике. Стоимость курса лечения составляет 234 тысячи рублей, и он даст возможность мальчику со временем начать говорить, а значит, развиваться и социализироваться. Благотворительный фонд «Территория добра» открыт для любых инициатив горожан и волонтеров. Если вы все еще хотите стать участниками акции и оказать реальную помощь реальному ребенку, то можно обратиться по телефону фонда 46-52-22 с 12 до 18 часов с понедельника по пятницу.

Просмотров:141 Автором и создателем этой доброй и уютной игрушки стала волонтер фонда «Территория добра» Айса Гайдаева, врач по специальности и творец по призванию.«Щедрый вторник» проводится в Норильске второй раз, а инициатором проведения этой акции стал благотворительный фонд «Территория добра». В этом году акция пройдет 28 ноября в торговом центре «Таймыр» с 17 до 20 часов под девизом: «Акция для щедрых душой людей!».В рамках проекта будут работать фотозона, а сотрудники фонда и его волонтеры расскажут всем желающим о программах, реализуемых фондом и добровольчестве. Эксклюзивной частью проекта станет презентация Щедропса. Любой желающий за благотворительный взнос сможет приобрести для себя набор для творчества и создать своего Щедрого пса, который станет верным другом на грядущий новый год, а возможно и на всю оставшуюся жизнь. Также за добровольное пожертвование все желающие смогут приобрести для себя елочные экоигрушки из дерева, которые в теплом семейном кругу можно будет задекорировать по своему вкусу и украсить новогоднюю елку.Вырученные во время «Щедрого вторника» средства будут переданы четырехлетнему Андрюше Михайлову, который на них сможет пройти курс лечения в новосибирской клинике. Стоимость курса лечения составляет 234 тысячи рублей, и он даст возможность мальчику со временем начать говорить, а значит, развиваться и социализироваться.Благотворительный фонд «Территория добра» открыт для любых инициатив горожан и волонтеров. Если вы все еще хотите стать участниками акции и оказать реальную помощь реальному ребенку, то можно обратиться по телефону фонда 46-52-22 с 12 до 18 часов с понедельника по пятницу.