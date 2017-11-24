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24 ноября 2017, 14:15



В эти минуты в Норильске в Заполярном театре драмы проходит встреча труппы с министром культуры края.

По словам Елены Мироненко, для Норильска, да и для всего края, Заполярный театр драмы - совершенно особенное учреждение. «Мы все знаем, насколько уникально оно развивалось и насколько непроста его история. Но вот на сборе труппы первые лица отрасли никогда не бывали. Мне кажется, что пора устранить это досадное упущение, тем более что в этом году сезон по понятным причинам открывается позже, чем обычно. Во время встречи с артистами я хочу зарядить их энергией, задать те векторы, которые, надеюсь, будут отслеживаться, - говорила министр накануне встречи. - То, что театр попал в лонг-лист «Золотой маски» 2018 также для нас большая честь, как и то, что в прошлом году театр стал номинантом премии, говорит о том, что есть стабильность, и еще чуть-чуть - и мы придем к главной национальной премии в области театрального искусства».

Просмотров:133 Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко приехала в Норильск специально, чтобы побывать на «Золотой маске». И встреча с труппой театра была предусмотрена в программе рабочего визита.По словам Елены Мироненко, для Норильска, да и для всего края, Заполярный театр драмы - совершенно особенное учреждение.«Мы все знаем, насколько уникально оно развивалось и насколько непроста его история. Но вот на сборе труппы первые лица отрасли никогда не бывали. Мне кажется, что пора устранить это досадное упущение, тем более что в этом году сезон по понятным причинам открывается позже, чем обычно. Во время встречи с артистами я хочу зарядить их энергией, задать те векторы, которые, надеюсь, будут отслеживаться, - говорила министр накануне встречи. - То, что театр попал в лонг-лист «Золотой маски» 2018 также для нас большая честь, как и то, что в прошлом году театр стал номинантом премии, говорит о том, что есть стабильность, и еще чуть-чуть - и мы придем к главной национальной премии в области театрального искусства».