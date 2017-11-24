|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
15:54 В столице края продают опасные огурцы и помидоры
15:17 Час назад в Норильске произошло ДТП с пострадавшими
15:00 В Норильске направлено в суд уголовное дело по факту организации наркопритона
14:29 В краевой культуре произошло эпохальное событие, отметила министр отрасли, находясь с рабочей поездкой в Норильске.
14:15 В эти минуты в Норильске в Заполярном театре драмы проходит встреча труппы с министром культуры края.
14:05 До «Щедрого вторника» осталось пять дней! В Норильске эта всемирная благотворительная акция обзавелась собственным талисманом - Щедропсом.
13:25 Депутаты комитета по бюджету и экономической политике ЗС Красноярского края поддержали законопроект, устанавливающий новую величину прожиточного минимума пенсионера в регионе.
13:18 В российской системе обучения водителей назревает масштабная реформа: Минтранс намерен разделить автомобилистов на любителей и профессионалов.
13:11 Красноярский край вошел в список регионов с самым большим количеством «пьяных» аварий.
13:09 Здравоохранение Красноярского края задолжало ФОМС 1,3 млрд рублей. Если проблема не будет решена, больницы начнут покупать дешевые лекарства.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх