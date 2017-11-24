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24 ноября 2017, 14:29



В краевой культуре произошло эпохальное событие, отметила министр отрасли, находясь с рабочей поездкой в Норильске.

«Была в Норильском колледже искусств, посетила Музей Норильска, где представлен очень интересный проект, организованный совместно с домом-музеем Анны Ахматовой Санкт-Петербурга. Я всем норильчанам рекомендую обязательно посетить эту выставку, потому что это беспрецедентный случай, когда проекты из музея Анны Ахматовой выезжают просто за пределы Петербурга, не говоря уж о Норильске. Проект связан с Львом Гумилевым, который провел здесь несколько лет». Далее, говоря о положительных изменениях в области культуры, министр отметила следующее: «В этом году в сфере культуры произошло, на мой взгляд, эпохальное событие, которого мы ждали очень долго - повышение зарплаты работникам культуры, потому что разрыв был очень большим, средняя зарплата работников культуры по краю была чуть выше 20 тысяч рублей. Конечно, это было очень несправедливо. И то, что людей, которые работают все праздники и до глубокой ночи, - это несправедливо. Повышение зарплаты - а край выделил более миллиарда рублей на эти цели - это очень важное событие. Это и вклад в повышение качества услуг, которые жители края в результате получат. С помощью ряда управленческих решений была устранена и несправедливость в начислении зарплат работникам одной отрасли в разных районах края. В следующем году мы эту работу будем продолжать, и, надеюсь, она успешно завершится к всеобщему удовлетворению.

Просмотров:140 Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко сообщила, что в Норильск она всегда приезжает с большим удовольствием, но в последний раз была здесь почти год назад. Сейчас основной целью визита стало, конечно же, посещение фестиваля «Золотая маска» в Норильске. Параллельно министр ознакомилась с работой городских учреждений культуры.«Была в Норильском колледже искусств, посетила Музей Норильска, где представлен очень интересный проект, организованный совместно с домом-музеем Анны Ахматовой Санкт-Петербурга. Я всем норильчанам рекомендую обязательно посетить эту выставку, потому что это беспрецедентный случай, когда проекты из музея Анны Ахматовой выезжают просто за пределы Петербурга, не говоря уж о Норильске. Проект связан с Львом Гумилевым, который провел здесь несколько лет».Далее, говоря о положительных изменениях в области культуры, министр отметила следующее:«В этом году в сфере культуры произошло, на мой взгляд, эпохальное событие, которого мы ждали очень долго - повышение зарплаты работникам культуры, потому что разрыв был очень большим, средняя зарплата работников культуры по краю была чуть выше 20 тысяч рублей. Конечно, это было очень несправедливо. И то, что людей, которые работают все праздники и до глубокой ночи, - это несправедливо. Повышение зарплаты - а край выделил более миллиарда рублей на эти цели - это очень важное событие. Это и вклад в повышение качества услуг, которые жители края в результате получат.С помощью ряда управленческих решений была устранена и несправедливость в начислении зарплат работникам одной отрасли в разных районах края.В следующем году мы эту работу будем продолжать, и, надеюсь, она успешно завершится к всеобщему удовлетворению.