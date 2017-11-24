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24 ноября 2017, 15:00



В Норильске направлено в суд уголовное дело по факту организации наркопритона

Как установили стражи порядка, сообщники систематически предоставляли однокомнатную квартиру, в которой вдвоем проживали около месяца, знакомым для потребления синтетических наркотиков. Также сообщники предоставляли своим визитерам средства для изготовления и потребления наркотического средства, именуемого дезоморфином. В качестве вознаграждения от посетителей злоумышленники получали часть наркотического средства для собственного потребления. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Кроме того, в отношении фигурантки уголовного дела было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. В настоящий момент расследование завершено. Меру ответственности обвиняемым определит суд.

Просмотров:133 В апреле текущего года сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков установили, что в одной из квартир жилого дома в Центральном районе города собираются граждане для употребления наркотических веществ. Организатором сборищ оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 38-летняя жительница Норильска и ее 36-летний приятель, недавно освободившийся из мест лишения свободы, сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по г. Норильску.Как установили стражи порядка, сообщники систематически предоставляли однокомнатную квартиру, в которой вдвоем проживали около месяца, знакомым для потребления синтетических наркотиков. Также сообщники предоставляли своим визитерам средства для изготовления и потребления наркотического средства, именуемого дезоморфином. В качестве вознаграждения от посетителей злоумышленники получали часть наркотического средства для собственного потребления.По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.Кроме того, в отношении фигурантки уголовного дела было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.В настоящий момент расследование завершено. Меру ответственности обвиняемым определит суд.