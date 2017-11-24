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24 ноября 2017, 15:17



Час назад в Норильске произошло ДТП с пострадавшими

На месте происшествия сейчас работают дорожные полицейские.

Просмотров:203 Сегодня около 14 часов на автодороге Норильск-Кайеркан столкнулись внедорожник и машина «Скорой помощи». Как сообщил «Норильским новостям» заместитель главного врача станции скорой помощи Игорь Хмара, из-за столкновения пострадали шесть человек: четверо пассажиров «Скорой» и двое - внедорожника. От госпитализации отказались двое - один пассажир внедорожника и один сидевший в «Скорой». Остальных отправили в Оганерскую больницу. По словам Игоря Хмары, состояние их оценивается как средней степени тяжести.На месте происшествия сейчас работают дорожные полицейские.