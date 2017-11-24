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24 ноября 2017, 15:54



В столице края продают опасные огурцы и помидоры

Для анализа специалисты взяли 2 вида огурцов, выращенных местными производителями и 4 вида томатов: 2 — российского производства, 1 из Узбекистана и 1 из Китая. В результате исследования, оба образца свежих огурцов, реализуемых в торговой сети Красноярска, признаны опасными для здоровья. Это продукция под торговыми марками «Сибирская теплица» (Огурцы свежие, ботанический сорт «Рапидес») и «Тепличный комбинат Новосибирский» (огурец среднеплодный гладкий). В них превышено содержание нитратов более, чем на 110%, обнаружены пестициды, сообщили в пресс-службе Красноярского ЦСМ. При этом образцы томатов признаны безопасными для потребления. Это продукция ООО «АГРО-КОМ» и «Тепличный комбинат Новосибирский». Томаты «Турлан-ата» (Узбекистан) признаны пригодными для употребления. Томаты «Илия» из Китая опасны по содержанию пестицидов. Все без исключения образцы овощей, участвовавших в тесте, получили замечания по маркировке в части указания обязательных сведений о продукте.

Просмотров:118 Специалисты Красноярского ЦСМ Росстандарта совместно с Российским институтом потребительских испытаний (РИПИ) провели исследования свежих огурцов и томатов, реализуемых в торговых сетях г. Красноярска, сообщает НИА-Красноярск.Для анализа специалисты взяли 2 вида огурцов, выращенных местными производителями и 4 вида томатов: 2 — российского производства, 1 из Узбекистана и 1 из Китая.В результате исследования, оба образца свежих огурцов, реализуемых в торговой сети Красноярска, признаны опасными для здоровья. Это продукция под торговыми марками «Сибирская теплица» (Огурцы свежие, ботанический сорт «Рапидес») и «Тепличный комбинат Новосибирский» (огурец среднеплодный гладкий).В них превышено содержание нитратов более, чем на 110%, обнаружены пестициды, сообщили в пресс-службе Красноярского ЦСМ.При этом образцы томатов признаны безопасными для потребления. Это продукция ООО «АГРО-КОМ» и «Тепличный комбинат Новосибирский».Томаты «Турлан-ата» (Узбекистан) признаны пригодными для употребления. Томаты «Илия» из Китая опасны по содержанию пестицидов.Все без исключения образцы овощей, участвовавших в тесте, получили замечания по маркировке в части указания обязательных сведений о продукте.