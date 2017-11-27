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27 ноября 2017, 17:16



Боевая ничья. Молодежная команда «Норильского никеля» в третьем туре первенства Норильска по мини-футболу среди команд Первой лиги (зоны Таймыр) провела очередную игру.

Алексей Брусенцов, тренер молодежной команды «Норильского никеля»: «Очень сложно начинать игру, когда команда просыпается только ко второму тайму. Нельзя назвать игрой то, чем мы занимались в первой половине игры. Я думаю, что ребята это прекрасно понимают. Во втором отрезке матча проигрывали 1:4. К сожалению, часть игроков не справилась с поставленной задачей. Пришлось делать ставку на тех, кто был готов что-либо противопоставить сопернику. К великому счастью смогли переломить ход матча и сравняли счет. В концовке могли выйти вперед, но подвело исполнительское мастерство. В следующем туре молодежная команда «Норильского никеля» сыграет в Дудинке с местной командой «Таймыр». Матч состоится в воскресенье, 3 декабря 2017 г., в 14:30.

Просмотров:248 Подопечные Алексея Брусенцова встречались с командой «Туран». Начало встречи «Норникель» провел не лучшим образом. В первом тайме «молодежка» пропустила четыре мяча, при этом сама смогла забить лишь единожды. Отличился капитан - Роман Хлопов. Во втором отрезке игры усилиями Артема Карпенко (2 гола) и того же Романа Хлопова норильчане смогли установить паритет в матче 4:4.Алексей Брусенцов, тренер молодежной команды «Норильского никеля»:«Очень сложно начинать игру, когда команда просыпается только ко второму тайму. Нельзя назвать игрой то, чем мы занимались в первой половине игры. Я думаю, что ребята это прекрасно понимают. Во втором отрезке матча проигрывали 1:4. К сожалению, часть игроков не справилась с поставленной задачей. Пришлось делать ставку на тех, кто был готов что-либо противопоставить сопернику. К великому счастью смогли переломить ход матча и сравняли счет. В концовке могли выйти вперед, но подвело исполнительское мастерство.В следующем туре молодежная команда «Норильского никеля» сыграет в Дудинке с местной командой «Таймыр». Матч состоится в воскресенье, 3 декабря 2017 г., в 14:30.