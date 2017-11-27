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27 ноября 2017, 17:32



30 ноября в 19 часов в Музее Норильска состоится лекция «Научное наследие Льва Гумилева: проблемы и парадоксы» историка Андрея Сараева (Чебоксары).

Цель лекции – рассказать, как формировались главные научные идеи Л. Н. Гумилева на фоне событий его биографии, раскрыть их основное содержание, показать, что нет никакого противоречия между ранними работами по истории кочевников Евразии и поздними – по теории этногенеза. В действительности истоки его идей одни и те же. И лежат они в 30-х годах XX века. Но возможность их обнародовать у Льва Гумилева появлялась в разные периоды жизни. Слушателей приглашают побывать также на выставке «Два сердца» в Музее Норильска, приуроченной к 105-летию Л. Н. Гумилева и посвященной его норильскому периоду жизни и творчества. На лекцию регистрация открыта по ссылке: campusnorilsk.timepad.ru/event/620786. Вход для зарегистрированных слушателей в Музей Норильска на лекцию бесплатный.

Просмотров:247 Это будет вторая встреча из цикла в рамках проекта «Гумилевские дни в Норильске», организованного Музеем Норильска совместно с Музеем Анны Ахматовой при поддержке Агентства развития Норильска и Благотворительного фонда «Достоинство». Спикер: Андрей Сараев, магистр истории (Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Франция), исследователь биографии и творчества Л. Н. Гумилева, один из авторов-составителей хрестоматии «Л. Н. Гумилев: pro et contra» (СПб, 2012), автор более десяти статей, посвященных различным аспектам научного наследия Л. Н. Гумилева.Цель лекции – рассказать, как формировались главные научные идеи Л. Н. Гумилева на фоне событий его биографии, раскрыть их основное содержание, показать, что нет никакого противоречия между ранними работами по истории кочевников Евразии и поздними – по теории этногенеза. В действительности истоки его идей одни и те же. И лежат они в 30-х годах XX века. Но возможность их обнародовать у Льва Гумилева появлялась в разные периоды жизни.Слушателей приглашают побывать также на выставке «Два сердца» в Музее Норильска, приуроченной к 105-летию Л. Н. Гумилева и посвященной его норильскому периоду жизни и творчества. На лекцию регистрация открыта по ссылке: campusnorilsk.timepad.ru/event/620786. Вход для зарегистрированных слушателей в Музей Норильска на лекцию бесплатный.