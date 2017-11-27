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27 ноября 2017, 17:39



Нужна помощь малышу! Щедропес приглашает норильчан принять участие в благотворительной акции «Щедрый вторник».

В этом году акция пройдет 28 ноября в торговом центре «Таймыр» с 17 до 20 часов под девизом «Акция для щедрых душой людей!». Кстати, у акции появился свой символ и талисман - Щедропес, автором и создателем которого стала волонтер фонда «Территория добра» Айса Гайдаева, врач и творческий человек. Добрый и уютный Щедропес поможет волонтерам собрать четырехлетнему Андрюше Михайлову средства, необходимые для лечения в новосибирской клинике. Стоимость курса 234 тысячи рублей. При рождении мальчику был поставлен диагноз - врожденная аномалия развития головного мозга, задержка психоречевого и моторного развития. Поездка в Новосибирск поможет ребенку в дальнейшей социализации и развитии и позволит со временем начать говорить. «Щедрый вторник» развернется на четырех площадках. На первой сотрудники и волонтеры фонда расскажут гостям акции о благотворительном фонде и его деятельности и направлениях работы, а за небольшой взнос можно будет приобрести на память карманный календарик с символической надписью «Поздравляю, вы благотворитель!». Вторая площадка - это вотчина Щедропса. Здесь за добровольное пожертвование можно будет приобрести наборы по изготовлению Щедропса, снабженные подробной инструкцией по пошиву. А волонтеры фонда поделятся секретами создания своего верного друга. Конец ноября - это время новогодних базаров, и ему будет посвящена третья площадка «Щедрого вторника». Здесь за символическую плату можно будет обзавестись наборами деревянных елочных игрушек, а в дальнейшем декорировать их и украсить ими елку. Четвертая площадка - тематическая фотозона, которая отражает настроение и повод для этого праздника.

Просмотров:247 Впервые в Норильске эта акция прошла по инициативе благотворительного фонда «Территория добра» в прошлом году на базе техникума промышленных технологий и сервиса. Новая инициатива понравилась горожанам, и они высказали пожелание сделать ее ежегодной.В этом году акция пройдет 28 ноября в торговом центре «Таймыр» с 17 до 20 часов под девизом «Акция для щедрых душой людей!». Кстати, у акции появился свой символ и талисман - Щедропес, автором и создателем которого стала волонтер фонда «Территория добра» Айса Гайдаева, врач и творческий человек.Добрый и уютный Щедропес поможет волонтерам собрать четырехлетнему Андрюше Михайлову средства, необходимые для лечения в новосибирской клинике. Стоимость курса 234 тысячи рублей. При рождении мальчику был поставлен диагноз - врожденная аномалия развития головного мозга, задержка психоречевого и моторного развития. Поездка в Новосибирск поможет ребенку в дальнейшей социализации и развитии и позволит со временем начать говорить.«Щедрый вторник» развернется на четырех площадках. На первой сотрудники и волонтеры фонда расскажут гостям акции о благотворительном фонде и его деятельности и направлениях работы, а за небольшой взнос можно будет приобрести на память карманный календарик с символической надписью «Поздравляю, вы благотворитель!».Вторая площадка - это вотчина Щедропса. Здесь за добровольное пожертвование можно будет приобрести наборы по изготовлению Щедропса, снабженные подробной инструкцией по пошиву. А волонтеры фонда поделятся секретами создания своего верного друга.Конец ноября - это время новогодних базаров, и ему будет посвящена третья площадка «Щедрого вторника». Здесь за символическую плату можно будет обзавестись наборами деревянных елочных игрушек, а в дальнейшем декорировать их и украсить ими елку.Четвертая площадка - тематическая фотозона, которая отражает настроение и повод для этого праздника.