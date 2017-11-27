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27 ноября 2017, 17:53



«Золотая маска» закрылась в Норильске моноспектаклем «Записки юного врача».

Блинов давно мечтал сделать моноработу. И, прочитав рассказы Булгакова, решил мечту превратить в конкретную идею. «Я рассказал о ней режиссеру и моему учителю Григорию Михайловичу Козлову, он эту идею оценил, мы начали работать, и с течением времени все наши задумки превратились в спектакль», - рассказал актер. Спектакль родился всего за неделю, но работа над ним продолжалась около трех лет: Максим сам писал инсценировку, долго работали с текстом. «Я привозил режиссеру отрывки, мы обсуждали, обдумывали, и постепенно, неспешно шла работа. Не было никакой даты, к которой мне надо было выучить этот текст. Да и вообще было неизвестно, родится ли что-то из идеи, и поэтому текст я учил постепенно, в свое удовольствие» - говорит Максим. И спектакль действительно получился, как бывает со всеми долго и любовно взращиваемыми проектами. Работу уже оценили зрители Москвы, Пскова, Екатеринбурга, побывали «Записки юного врача» и в Абхазии. После Норильска Максим собирается с гастролями в Новосибирск.

Просмотров:492 Потрясающе ярко, живо передавая язык Булгакова, сыграл в спектакле Максим Блинов. Полтора часа без пауз артист держал в напряжении зрительный зал, доводя эмоции до какой-то невероятной грани. Немудрено, что после спектакля на встрече со зрителями он был выжат до предела. Впрочем, о работе в спектакле рассказывал с воодушевлением: «Я из семьи врачей: у меня мама доктор, сестра учится в ординатуре в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, бабушка была доктором-акушером, прабабушка тоже медик, и поэтому вся эта тема мне очень близка».Блинов давно мечтал сделать моноработу. И, прочитав рассказы Булгакова, решил мечту превратить в конкретную идею. «Я рассказал о ней режиссеру и моему учителю Григорию Михайловичу Козлову, он эту идею оценил, мы начали работать, и с течением времени все наши задумки превратились в спектакль», - рассказал актер.Спектакль родился всего за неделю, но работа над ним продолжалась около трех лет: Максим сам писал инсценировку, долго работали с текстом. «Я привозил режиссеру отрывки, мы обсуждали, обдумывали, и постепенно, неспешно шла работа. Не было никакой даты, к которой мне надо было выучить этот текст. Да и вообще было неизвестно, родится ли что-то из идеи, и поэтому текст я учил постепенно, в свое удовольствие» - говорит Максим.И спектакль действительно получился, как бывает со всеми долго и любовно взращиваемыми проектами. Работу уже оценили зрители Москвы, Пскова, Екатеринбурга, побывали «Записки юного врача» и в Абхазии. После Норильска Максим собирается с гастролями в Новосибирск.