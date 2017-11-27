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27 ноября 2017, 17:59



Благотворительная акция «Щедрый вторник» в Норильске продолжится в проекте «Меняй-играй!».

Благодаря этому проекту любой ребенок может принести и отдать свои ненужные игрушки и игры, а взамен взять те, которые ему нужны сейчас. Кроме того, акция может стать отличным местом для общения, поиска новых друзей по интересам. Поделиться можно будет не только игрушками, но и умениями и знаниями. Эта акция поможет научить маленьких горожан доброте, щедрости и отзывчивости. В настоящий момент к акции присоединились детские сады № 5 и 73, школы № 39, 42 и 43. Маленькие горожане могут обменяться своими игрушками по следующим адресам: - 28 ноября с 16 до 19 часов в благотворительном «Сундуке» (ул. Дзержинского, 3а); - с 21 ноября по 5 декабря с 9 до 20 часов в ЦВР района Талнах (ул. М. Кравца, 16); - 3 декабря с 10 до 18 часов в кинотеатре «Родина» (Ленинский проспект, 7); - с 28 ноября по 5 декабря с 15 до 00 в «Антикафе» (ул. Комсомольская, 26, корпус 1); - с 28 ноября по 12 декабря в Центре детского развития "Чудо-дети" (ул. Б. Хмельницкого, 17, 3-й подъезд, с 10 до 20 часов, а также на ул. Советской, 9а, 1-й этаж, каб. 105 с 16 до 20 часов. Если вы хотите стать участником и провести ее в своей организации или доме, то звоните по тел. 8-905-092-69-69, и сотрудники фонда расскажут, как это можно сделать.

Просмотров:280 Благотворительный фонд «69 параллель» также присоединился к международному движению «Щедрый вторник» и поддержал ее своим проектом «Меняй-играй!».Благодаря этому проекту любой ребенок может принести и отдать свои ненужные игрушки и игры, а взамен взять те, которые ему нужны сейчас. Кроме того, акция может стать отличным местом для общения, поиска новых друзей по интересам. Поделиться можно будет не только игрушками, но и умениями и знаниями. Эта акция поможет научить маленьких горожан доброте, щедрости и отзывчивости.В настоящий момент к акции присоединились детские сады № 5 и 73, школы № 39, 42 и 43.Маленькие горожане могут обменяться своими игрушками по следующим адресам:- 28 ноября с 16 до 19 часов в благотворительном «Сундуке» (ул. Дзержинского, 3а);- с 21 ноября по 5 декабря с 9 до 20 часов в ЦВР района Талнах (ул. М. Кравца, 16);- 3 декабря с 10 до 18 часов в кинотеатре «Родина» (Ленинский проспект, 7);- с 28 ноября по 5 декабря с 15 до 00 в «Антикафе» (ул. Комсомольская, 26, корпус 1);- с 28 ноября по 12 декабря в Центре детского развития "Чудо-дети" (ул. Б. Хмельницкого, 17, 3-й подъезд, с 10 до 20 часов, а также на ул. Советской, 9а, 1-й этаж, каб. 105 с 16 до 20 часов.Если вы хотите стать участником и провести ее в своей организации или доме, то звоните по тел. 8-905-092-69-69, и сотрудники фонда расскажут, как это можно сделать.