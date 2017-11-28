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28 ноября 2017, 11:37



В городе действует "штормовое предупреждение". Для всех школьников объявили актировку, дорогу Норильск - Алыкель закрыли для легкового автотранспорта.

Сегодня с утра в городе объявили актировку для учащихся первой смены с первого по 11-е классы во всех районах. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня ожидается снег, метель. Видимость на дорогах менее 1000 метров. Движение по дороге Норильск - Алыкель ограничили для легкового автотранспорта. Автобусы 31-го маршрута ходят по расписанию. Температура воздуха на сегодня прогнозируется от 17 до 20 градусов мороза, в горных районах -10… -15 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный с силой 8–13 м/сек с порывами 15–20 м/сек, в горных районах 23–28 м/сек.

Просмотров:223 В Норильске второй день действует «штормовое предупреждение» из-за усиления ветра. Объявили его накануне в 19.00.Сегодня с утра в городе объявили актировку для учащихся первой смены с первого по 11-е классы во всех районах.Согласно прогнозу синоптиков, сегодня ожидается снег, метель. Видимость на дорогах менее 1000 метров. Движение по дороге Норильск - Алыкель ограничили для легкового автотранспорта. Автобусы 31-го маршрута ходят по расписанию.Температура воздуха на сегодня прогнозируется от 17 до 20 градусов мороза, в горных районах -10… -15 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный с силой 8–13 м/сек с порывами 15–20 м/сек, в горных районах 23–28 м/сек.