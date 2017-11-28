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28 ноября 2017, 11:40



Сегодня начинается Рождественский пост. 40 дней даётся православным верующим на очищение тела и души перед большим светлым праздником.

«Пост - это победа человека над похотью, над страстями, над инстинктом. И важно, чтобы этим качеством обладали и богатые, и бедные», – отметил патриарх Кирилл. Рождественский пост – последний в году. Изначально он длился всего неделю, однако потом стал 40-дневным. Это время перед большим и светлым праздником дается на очищение тела и души. Рекомендуется отказаться от пищи животного происхождения, ежедневно молиться, не причинять зла окружающим, совершать богоугодные дела. Священники поясняют, что Рождественский пост не строгий и допустимы послабления в зависимости от состояния здоровья. А вот от чего следует отказаться, так это от алкоголя и курения. Рекомендуется также ограничить себя в развлечениях, сократить время просмотра телевизора и у монитора компьютера.

Просмотров:150 На ближайшие недели церковь призывает верующих отказаться от определенной пищи, а все свободное время посвящать молитвам и благим делам.«Пост - это победа человека над похотью, над страстями, над инстинктом. И важно, чтобы этим качеством обладали и богатые, и бедные», – отметил патриарх Кирилл.Рождественский пост – последний в году. Изначально он длился всего неделю, однако потом стал 40-дневным. Это время перед большим и светлым праздником дается на очищение тела и души. Рекомендуется отказаться от пищи животного происхождения, ежедневно молиться, не причинять зла окружающим, совершать богоугодные дела.Священники поясняют, что Рождественский пост не строгий и допустимы послабления в зависимости от состояния здоровья. А вот от чего следует отказаться, так это от алкоголя и курения. Рекомендуется также ограничить себя в развлечениях, сократить время просмотра телевизора и у монитора компьютера.