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28 ноября 2017, 12:47



Трое жителей Норильска предстанут перед судом за преступление, совершенное ими по предварительному сговору.

После обращения потерпевшего в полицию оперативники в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали злоумышленников. При обыске в их квартирах стражи порядка обнаружили и изъяли похищенное. В отношении одного из задержанных, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Его сообщники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц с незаконным проникновением в жилище», максимальное наказание по которой предполагает до семи лет лишения свободы. Расследование завершено, дело направлено в суд, решения которого инициатор преступления дожидается под стражей, его сообщники находятся под подпиской о невыезде.

Просмотров:165 Преступление было совершено в мае 2017 года в Центральном районе Норильска. Как установили полицейские, обвиняемые (двое 29-летних мужчин и 21-летняя девушка) хитростью заставили 33-летнего потерпевшего открыть им дверь. Проникнув в квартиру, один из злоумышленников развязал с ее хозяином скандал на фоне личных неприязненных отношений и стал требовать, чтобы тот отдал ему имеющиеся у него денежные средства, после чего кухонным прибором начал наносить владельцу жилплощади удары. В это время другой молодой человек вместе со своей девушкой занялись поиском ценного имущества. Не обнаружив ничего стоящего, злоумышленники похитили продукты питания, предметы бытовой химии, а также три недорогих сотовых телефона, причинив общий ущерб на сумму около пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.После обращения потерпевшего в полицию оперативники в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали злоумышленников. При обыске в их квартирах стражи порядка обнаружили и изъяли похищенное.В отношении одного из задержанных, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Его сообщники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц с незаконным проникновением в жилище», максимальное наказание по которой предполагает до семи лет лишения свободы.Расследование завершено, дело направлено в суд, решения которого инициатор преступления дожидается под стражей, его сообщники находятся под подпиской о невыезде.