Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 ноября 2017, 12:52



В Норильске будут судить автомобилиста, укравшего телефон у своего пассажира.

Ситуация для потерпевшей осложнялась тем, что такси женщина не заказывала, а поймала автомобиль на улице, поэтому позвонить диспетчеру фирмы и самостоятельно выяснить личность водителя она не смогла. К тому же на протяжении всего пути заявительница спала, с водителем не общалась и не очень хорошо его запомнила. Тем не менее в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 23–летний мужчина. Как установили полицейские, высадив пассажирку, подозреваемый нашел на сиденье автомобиля забытый ею телефон. Средство связи оказалось фактически новым, благодаря чему злоумышленник продал его за 10 тысяч рублей, а деньги потратил по своему усмотрению. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для принятия решения.

Просмотров:169 В июле за помощью в полицию обратилась 29–летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в автомобиле такси, в котором накануне ночью добиралась домой из одного района Норильска в другой, у нее был похищен сотовый телефон. Ущерб заявительница оценила на сумму 28 тысяч рублей.Ситуация для потерпевшей осложнялась тем, что такси женщина не заказывала, а поймала автомобиль на улице, поэтому позвонить диспетчеру фирмы и самостоятельно выяснить личность водителя она не смогла. К тому же на протяжении всего пути заявительница спала, с водителем не общалась и не очень хорошо его запомнила.Тем не менее в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 23–летний мужчина.Как установили полицейские, высадив пассажирку, подозреваемый нашел на сиденье автомобиля забытый ею телефон. Средство связи оказалось фактически новым, благодаря чему злоумышленник продал его за 10 тысяч рублей, а деньги потратил по своему усмотрению.В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для принятия решения.