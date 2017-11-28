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28 ноября 2017, 14:10



Директор Заполярного филиала «Норникель» выдвинут на премию «Человек года - 2017» в Красноярске в номинации «Экологический проект бизнеса».

На премию выдвинуты: Владимир Афанасин, управляющий директор компании «Красноярский цемент»; Всеволод Демченко, генеральный директор Богучанской ГЭС; Сергей Дубинцов, помощник генерального директора АО «Востсибнефтегаз»; Сергей Каминский, генеральный директор Красноярской ГЭС; Александр Рюмин, директор Заполярного филиала ГМК «Норникель». Проект, с которым выдвинут руководитель ЗФ, - закрытие никелевого завода и «Серный проект». Экологические мероприятия в рамках программы модернизации компания начала с закрытия старейшего и самого грязного в Норильске никелевого завода. Демонтаж прошел без потери мощности производства филиала — в результате бюджет региона не потерял в налогах. Также завершена реконструкция Надеждинского металлургического завода, что позволило не только увеличить мощность, но и снизить вредные выбросы благодаря установке новой газоочистики. Особого внимания заслуживает «Серный проект», который представляет второй этап масштабной экопрограммы компании, конечная цель которой — сокращение суммарных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 75%. В основе проекта — уникальная технология утилизации отходящих газов с последующим восстановлением до элементарной серы. Параллельно этому сценарию компания прорабатывает альтернативные возможности по утилизации диоксида серы: он преобразуется в серную кислоту, которая полностью нейтрализуется. Еще один крупный экопроект — строительство хвостохранилища. Новые технологии и материалы позволят экологически безопасное размещение хвостов обогащения в объеме до 6 млн тонн в год, а это половина от общего объема. Кстати, эксперты РБК назвали закрытие никелевого завода в Норильске самым позитивным экологическим событием 2016 года. Замеры независимой экологической организации «Зеленый патруль» показали, что объем загрязнения в жилой зоне Норильска сократился с лета прошлого года на 50%.

Просмотров:175 2017-й объявлен годом экологии, и в «линейке» ЧГ появилась «экологическая» номинация. В ней оцениваются конкретные проекты, которые помогли хотя бы частично изменить экологию города и края к лучшему, сообщает НИА-Красноярск.На премию выдвинуты:Владимир Афанасин, управляющий директор компании «Красноярский цемент»;Всеволод Демченко, генеральный директор Богучанской ГЭС;Сергей Дубинцов, помощник генерального директора АО «Востсибнефтегаз»;Сергей Каминский, генеральный директор Красноярской ГЭС;Александр Рюмин, директор Заполярного филиала ГМК «Норникель».Проект, с которым выдвинут руководитель ЗФ, - закрытие никелевого завода и «Серный проект».Экологические мероприятия в рамках программы модернизации компания начала с закрытия старейшего и самого грязного в Норильске никелевого завода. Демонтаж прошел без потери мощности производства филиала — в результате бюджет региона не потерял в налогах. Также завершена реконструкция Надеждинского металлургического завода, что позволило не только увеличить мощность, но и снизить вредные выбросы благодаря установке новой газоочистики.Особого внимания заслуживает «Серный проект», который представляет второй этап масштабной экопрограммы компании, конечная цель которой — сокращение суммарных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 75%. В основе проекта — уникальная технология утилизации отходящих газов с последующим восстановлением до элементарной серы. Параллельно этому сценарию компания прорабатывает альтернативные возможности по утилизации диоксида серы: он преобразуется в серную кислоту, которая полностью нейтрализуется. Еще один крупный экопроект — строительство хвостохранилища. Новые технологии и материалы позволят экологически безопасное размещение хвостов обогащения в объеме до 6 млн тонн в год, а это половина от общего объема.Кстати, эксперты РБК назвали закрытие никелевого завода в Норильске самым позитивным экологическим событием 2016 года. Замеры независимой экологической организации «Зеленый патруль» показали, что объем загрязнения в жилой зоне Норильска сократился с лета прошлого года на 50%.