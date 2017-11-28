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28 ноября 2017, 14:44



Конституция РФ разрешает. Снимать дорожных полицейских на камеру можно.

Напомним, 20 октября начал действовать обновленный административный регламент ГИБДД, из которого исключили пункт о том, что полицейский не может препятствовать съемке. Водители расценили этот факт как запрет на фото- и видеофиксацию действий полицейских. Это изменение в регламенте вызвало общественный резонанс в связи с тем, что сотрудники ДПС получили возможность запрещать водителю записывать разговор, указывая на изменение в регламенте. Однако Михаил Черников сделал отсылку к 29 статье Конституции РФ, которая дает право гражданам свободно искать, получать и распространять информацию. Это значит, что записывать на аудио- и видеоносители, а также фотографировать дорожного полицейского можно. В октябре же пресс-секретарь УГИБДД по Красноярскому краю Юлия Глушкова также пояснила НИА-Красноярск, что отсутствие положения в регламенте не означает запрет. «Сейчас этот пункт убрали, и люди восприняли, что раз об этом не написано, значит, запрещено. На самом деле, инспектора снимать можно, но в случае, если это не препятствует проведению административной процедуры. В этом случае инспектор вправе прервать съемку. Если инспектор просто несет службу – да, пожалуйста, снимайте, он в общественном месте», - сказала она. Словом, своими действиями водитель не должен мешать сотруднику работать. Кроме этого производить съемку нельзя во время спецопераций и на засекреченной территории. Во всех остальных случаях автомобилист имеет право фиксировать на камеру инспектора.

Просмотров:138 Начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что сотрудник ДПС не может запретить водителю снимать его на камеру, пишет НИА-Красноярск.Напомним, 20 октября начал действовать обновленный административный регламент ГИБДД, из которого исключили пункт о том, что полицейский не может препятствовать съемке. Водители расценили этот факт как запрет на фото- и видеофиксацию действий полицейских.Это изменение в регламенте вызвало общественный резонанс в связи с тем, что сотрудники ДПС получили возможность запрещать водителю записывать разговор, указывая на изменение в регламенте. Однако Михаил Черников сделал отсылку к 29 статье Конституции РФ, которая дает право гражданам свободно искать, получать и распространять информацию. Это значит, что записывать на аудио- и видеоносители, а также фотографировать дорожного полицейского можно.В октябре же пресс-секретарь УГИБДД по Красноярскому краю Юлия Глушкова также пояснила НИА-Красноярск, что отсутствие положения в регламенте не означает запрет. «Сейчас этот пункт убрали, и люди восприняли, что раз об этом не написано, значит, запрещено. На самом деле, инспектора снимать можно, но в случае, если это не препятствует проведению административной процедуры. В этом случае инспектор вправе прервать съемку. Если инспектор просто несет службу – да, пожалуйста, снимайте, он в общественном месте», - сказала она.Словом, своими действиями водитель не должен мешать сотруднику работать. Кроме этого производить съемку нельзя во время спецопераций и на засекреченной территории. Во всех остальных случаях автомобилист имеет право фиксировать на камеру инспектора.