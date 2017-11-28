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28 ноября 2017, 15:04



Память знаменитого российского актера Иннокентия Смоктуновского, работавшего в Норильском драмтеатре, увековечат в Красноярском крае.

Дмитрий Викторович поддержал идею, напомнив, что Иннокентий Михайлович много лет проработал в Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского, где до сих пор тепло вспоминают о нем. Спикер пообещал обсудить эту инициативу вместе с комитетом по образованию, культуре и спорту. В ходе приема граждан перед председателем Законодательного собрания также были подняты такие проблемы, как состояние ливневых канализаций в краевом центре, выкуп спортивного зала из частной собственности в пользу красноярской школы № 70 и многое другое. Все вопросы взяты в проработку. По части из них будут подготовлены обращения в администрацию Красноярска, сообщили в пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.

Просмотров:124 Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов провел прием граждан в общественной приемной Законодательного собрания. Вопрос об увековечении памяти знаменитого российского актера Иннокентия Смоктуновского, который жил и работал в нашем крае, поднял красноярец Александр Жемчугов. Речь шла и об открытии музея, и о сквере имени артиста, и об установке памятника.Дмитрий Викторович поддержал идею, напомнив, что Иннокентий Михайлович много лет проработал в Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского, где до сих пор тепло вспоминают о нем. Спикер пообещал обсудить эту инициативу вместе с комитетом по образованию, культуре и спорту.В ходе приема граждан перед председателем Законодательного собрания также были подняты такие проблемы, как состояние ливневых канализаций в краевом центре, выкуп спортивного зала из частной собственности в пользу красноярской школы № 70 и многое другое. Все вопросы взяты в проработку. По части из них будут подготовлены обращения в администрацию Красноярска, сообщили в пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.