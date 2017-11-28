Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 ноября 2017, 15:45



В Норильске пройдет фестиваль ЗОЖ! Приходи! Зарядись! Оздоровись!

В программе фестиваля: открытые тренировки по фитнесу, зумбе, йоге, табата, бути-фитнес, памп-аэробика, силовые тренировки. Зажигательные фитнес-тренировки проведет команда Studio S и известные норильские тренеры. А еще горожанам будет интересна лекция по правильному питанию и диетологии, информация о системе низкоуглеводного питания. Не менее интересна будет чайная церемония и лавка вкусностей. Детвору можно будет развлечь на детской площадке. В спортивном фримаркете можно будет оставить ненужные спортивные вещи, экипировку или аксессуары и забрать то, что приглянулось и необходимо для здорового образа жизни сейчас. В завершении фестивальной программы состоится презентация штаба краевой флагманской программы «Беги за мной! Сибирь» и просмотр видеороликов. На данный момент для участия в фестивале зарегистрировалось порядка 150 участников. Для начинающих добровольцев фестиваль – это шанс проявить себя в качестве волонтеров. На фестиваль требуются волонтеры. Обращаться по телефону 8 913 508 87 03.

Просмотров:122 Пройдет фестиваль 10 декабря с 11 до 21 часа в Молодежном центре (Советская, 9). Создатели и организаторы проекта - Молодежный центр и штаб краевой флагманской программы «Беги за мной! Сибирь». Стать участниками фестиваля могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте: https://begi-za-mnoy-norilsk.timepad.ru/event/617674/В программе фестиваля: открытые тренировки по фитнесу, зумбе, йоге, табата, бути-фитнес, памп-аэробика, силовые тренировки. Зажигательные фитнес-тренировки проведет команда Studio S и известные норильские тренеры.А еще горожанам будет интересна лекция по правильному питанию и диетологии, информация о системе низкоуглеводного питания. Не менее интересна будет чайная церемония и лавка вкусностей. Детвору можно будет развлечь на детской площадке.В спортивном фримаркете можно будет оставить ненужные спортивные вещи, экипировку или аксессуары и забрать то, что приглянулось и необходимо для здорового образа жизни сейчас.В завершении фестивальной программы состоится презентация штаба краевой флагманской программы «Беги за мной! Сибирь» и просмотр видеороликов.На данный момент для участия в фестивале зарегистрировалось порядка 150 участников.Для начинающих добровольцев фестиваль – это шанс проявить себя в качестве волонтеров. На фестиваль требуются волонтеры. Обращаться по телефону 8 913 508 87 03.