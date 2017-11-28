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28 ноября 2017, 16:34

За последнее время состав МФК «Норильский никель» существенно обновился, и, несмотря на то, что пока у игроков не было времени «сыграться», команда уже одержала серию сокрушительных побед


Сергей Сергеев, игрок МФК «Норильский никель» рассказал о процессе привыкания к новому для него клубу: - «Сложностей с адаптацией у меня не возникло. Единственное, тяжело дались первые туры. Потому что я присоединился к команде самым последним, и полноценные предсезонные сборы не провел. В игровом плане было тяжеловато, и приходилось за счет морально-волевых усилий принимать участие в матчах. Ребята же провели полные сборы, и были готовы к старту. Мне в этом плане было непросто».
С приходом в межсезонье новых игроков определенная конкуренция в команде ощущается, но я только за нее. Футболист, поставивший перед собой высокие задачи, только так сможет добиться успеха. Если конкуренции нет, то спортсмен заранее знает, что в состав он попадет, и самоотдачи как таковой уже не будет. Конкуренция – это большой плюс. Те футболисты, которые по каким-либо причинам не попадают в состав, должны в любом случае работать. Потому что рано или поздно им представится шанс, которым они должны будут воспользоваться. Мы все прекрасно знаем, что конкуренция еще никому не мешала. Наоборот, даже подстегивает, и заставляет каждый день на тренировках выкладываться по максимуму. Чем больше работаешь на тренировках, тем легче будет в играх. Поэтому хочется сказать ребятам, чтобы они не вешали нос, а продолжали работать и доказывали свою состоятельность.
Сегодня, спустя восемь туров Суперлиги говорить о том, что команда набрала оптимальный ход, рановато. Нам еще есть над чем поработать. Я считаю, что команда сейчас находится в начале пути. В нашей игре есть определенные нюансы. Мы можем отлично провести первый тайм, но почему-то вторые отрезки матчей получаются не настолько сильными. Может быть, мы, добиваясь положительного результата в первом отрезке игры, немного сбавляем во втором тайме, а соперник наоборот начинает прибавлять. В этом компоненте нам надо еще поработать. Я думаю, мы к этому обязательно придем. Уверен, что результат будет еще лучше. И те задачи, которое поставило перед нами руководство клуба, будут выполнены.

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