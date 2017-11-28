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28 ноября 2017, 17:11



В Норильске из-за штормового ветра обрушилась крыша плавильного цеха НМЗ

Сегодня в 01.45 (время московское) на Надеждинском металлургическом заводе в результате штормового ветра на кровлю плавильного цеха №1 обрушилась конструкция пароудаления. В результате обрушения кровля получила существенные повреждения. как сообщили в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля", повреждение кровельной части не оказало влияния на устойчивость конструкции здания. На работу остальных цехов завода инцидент не повлиял. Жертв и пострадавших нет. ВВ настоящее время на заводе сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, ведутся восстановительные работы. Размеры ущерба устанавливаются.

Просмотров:579 Сегодня в 01.45 (время московское) на Надеждинском металлургическом заводе в результате штормового ветра на кровлю плавильного цеха №1 обрушилась конструкция пароудаления. В результате обрушения кровля получила существенные повреждения.как сообщили в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля", повреждение кровельной части не оказало влияния на устойчивость конструкции здания. На работу остальных цехов завода инцидент не повлиял. Жертв и пострадавших нет.ВВ настоящее время на заводе сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, ведутся восстановительные работы. Размеры ущерба устанавливаются.