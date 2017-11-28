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28 ноября 2017, 18:38



"Добрая елка" стартует в Норильске.

Адреса магазинов, в которых можно приобрести детям подарки: «Эконом» - Норильск, ул. Михайличенко, 1; Талнах, Первопроходцев, 8; Кайеркан, Надеждинская, 12 «Бегемот»; «Твой Дом»; сеть магазинов «Медведь»; магазин: «Скрепка»,«Kari»,«Праздник», "Екатерина, "Северок","Веселый паровозик","Умка"; "Сказка","Гномик Вася", "Катюшка",«Мир детства», "Маленький гений", сеть магазинов "Подсолнух"; торговая сеть "Океан"; торговая сеть «Отличник»; магазин «Галерея Эльф»); магазин «Колобок»; ТД «Вероника»

Просмотров:78 1 декабря в 11 раз стартует благотворительная акция «Добрая ёлка». Стать участниками акции может каждый норильчанин. До 29 декабря жители города, покупая своим родным и близким новогодние подарки, приобретают игрушки, книжки или лакомства и для ребенка из малообеспеченной семьи или того, рядом с которым сегодня нет родителей. Для подарков, предназначенных этим детям, в помещениях магазинов размещены красные коробки, символизирующие мешок Деда Мороза, с эмблемой акции. В канун нового года они дети получат эти подарки по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 49В.Адреса магазинов, в которых можно приобрести детям подарки:«Эконом» - Норильск, ул. Михайличенко, 1; Талнах, Первопроходцев, 8; Кайеркан, Надеждинская, 12«Бегемот»; «Твой Дом»; сеть магазинов «Медведь»;магазин: «Скрепка»,«Kari»,«Праздник», "Екатерина, "Северок","Веселый паровозик","Умка"; "Сказка","Гномик Вася", "Катюшка",«Мир детства», "Маленький гений", сеть магазинов "Подсолнух"; торговая сеть "Океан"; торговая сеть «Отличник»; магазин «Галерея Эльф»); магазин «Колобок»; ТД «Вероника»