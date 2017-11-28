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28 ноября 2017, 18:48



Сенаторы проконтролируют достройку перинатального центра в Норильске.



Просмотров:80 Сенаторы по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко продолжат держать на контроле ситуацию с недостроенным перинатальным центром в Норильске. Соответствующую информацию озвучила вице-спикер палаты Галина Карелова на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. «В законопроекте о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год не предусмотрена возможность, которую бы мы хотели видеть — использование остатков субсидий в отношении перинатальных центров, как минимум норильского», — заявил аудитор Счётной палаты Александр Филипенко. Председатель социального комитета Валерий Рязанский в ответ заметил, что непосредственно перед заседанием ознакомился с копией ответа на запрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Ростех по ситуации с перинатальным центром в Норильске. В госкорпорации проинформировали сенаторов, что приняты меры упреждающего финансирования, связанного прежде всего с закупкой оборудования. Госкорпорация обещает провести все работы, не прибегая к изменению закона. В свою очередь, вице-спикер Совфеда Галина Карелова напомнила, что накануне Валентина Матвиенко на общественном совете по проекту «Здоровье детям» призвала ни в коем случае не снимать средства на завершение работ из регионального бюджета. При этом ответственные чиновники, которые допустили срывы сроков, должны быть привлечены к ответственности. В середине ноября пресс-служба врио главы Красноярского края Александра Усса сообщила, что сроки ввода в эксплуатацию перинатального центра в Норильске на севере края перенесены с декабря этого года на сентябрь 2018 года.