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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:59 В России введут ежемесячную выплату на рождение первенца
18:48 Сенаторы проконтролируют достройку перинатального центра в Норильске.
18:38 "Добрая елка" стартует в Норильске.
17:11 В Норильске из-за штормового ветра обрушилась крыша плавильного цеха НМЗ
16:42 Норильчские спортсмены с ОВЗ показали высокие результаты
16:34 За последнее время состав МФК «Норильский никель» существенно обновился, и, несмотря на то, что пока у игроков не было времени «сыграться», команда уже одержала серию сокрушительных побед
15:45 В Норильске пройдет фестиваль ЗОЖ! Приходи! Зарядись! Оздоровись!
15:38 Бушующий над Норильском циклон стихнет завтра к вечеру, обещают синоптики.
15:04 Память знаменитого российского актера Иннокентия Смоктуновского, работавшего в Норильском драмтеатре, увековечат в Красноярском крае.
14:44 Конституция РФ разрешает. Снимать дорожных полицейских на камеру можно.
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