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28 ноября 2017, 18:59



В России введут ежемесячную выплату на рождение первенца

По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.

Просмотров:110 Президент России Владимир Путин заявил, что с января 2018 года в РФ будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет, в среднем в следующем году она составит 10,5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". "Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет", — сказал Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.