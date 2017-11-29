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29 ноября 2017, 11:55



Норильские оперативники пресекли незаконный оборот марихуаны.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что 30-летний житель Центрального района Норильска в своей квартире оборудовал теплицу по выращиванию конопли для незаконного изготовления наркотического средства. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков было изъято 15 кустов растения, а также полимерные емкости, в которых содержалось вещество растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом свыше 156 граммов. Задержанный пояснил полицейским, что запрещенные вещества хранил и выращивал для собственного употребления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщили в пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.

Просмотров:222 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что 30-летний житель Центрального района Норильска в своей квартире оборудовал теплицу по выращиванию конопли для незаконного изготовления наркотического средства. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков было изъято 15 кустов растения, а также полимерные емкости, в которых содержалось вещество растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом свыше 156 граммов.Задержанный пояснил полицейским, что запрещенные вещества хранил и выращивал для собственного употребления.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщили в пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.