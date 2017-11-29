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29 ноября 2017, 12:08



Бюджет Таймыра на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят в первом чтении.

Как и в предыдущие годы, расходная часть районного бюджета на 2018 год сформирована с учетом приоритетности расходов, имеющих социальную направленность, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Согласно повестке дня депутаты также согласовали перечень конкурсов и номинаций конкурсов в рамках проведения социально значимых мероприятий коренных малочисленных народов Севера, на организацию которых в 2018 году предусмотрен объем средств в сумме 8 млн 567 тыс. руб.

Просмотров:186 Такое решение единогласно приняли депутаты на четвертом заседании XIV сессии Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета. Проект решения «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» представила заместитель главы района по финансовым и экономическим вопросам Натэла Скобеева. По ее информации, общий объем доходов районного бюджета на 2018 год сформирован в сумме 7 млрд 714 млн 264 тыс. рублей. Расходы районного бюджета запланированы в объеме 7 млрд 784 млн 848 тыс. рублей. Дефицит районного бюджета на предстоящий год в соответствии с проектом решения планируется в сумме 70 млн 585 тыс. рублей.Как и в предыдущие годы, расходная часть районного бюджета на 2018 год сформирована с учетом приоритетности расходов, имеющих социальную направленность, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Согласно повестке дня депутаты также согласовали перечень конкурсов и номинаций конкурсов в рамках проведения социально значимых мероприятий коренных малочисленных народов Севера, на организацию которых в 2018 году предусмотрен объем средств в сумме 8 млн 567 тыс. руб.