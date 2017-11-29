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29 ноября 2017, 12:16



В Норильске после прокурорской проверки договоры управления 10 многоквартирными домами приводятся в соответствие с требованиями законов.

Так, в договорах управления многоквартирными домами на ул. Енисейской, 8, на ул. Енисейской, 22, на ул. Новой, 13, на ул. Первопроходцев, 9, на ул. Федоровского, 2, заключенных управляющей организацией ООО «Талнахбыт» в нарушение установленного законом порядка, не предусмотрена обязанность управляющей организации обеспечивать хранение оригиналов протоколов общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме, а также ряда других документов, включенных законом в состав документации многоквартирного дома. Управляющая организация ООО «УК «Город» при заключении договоров управления многоквартирными домами № 30 на ул. Комсомольской, № 19 на Ленинском пр., № 8а на ул. Михайличенко, № 20 на ул. Орджоникидзе, № 62 на ул. Талнахской г. Норильска включила в них условие о рассмотрении управляющей организацией обращений потребителей в 30-дневный срок. Вместе с тем, стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731, предусмотрено предоставление управляющей организацией информации по письменному запросу в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. Генеральным директорам ООО «Талнахбыт», ООО «УК «Город» внесены представления об устранении выявленных нарушений, которые рассмотрены и полностью удовлетворены. Руководители правовых служб управляющих организаций привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время проводится работа по приведению договоров управления многоквартирными домами в соответствие с требованиями законов, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Просмотров:264 Прокуратура г. Норильска выявила несоответствие договоров управления ряда многоквартирных домов требованиям действующего жилищного законодательства.Так, в договорах управления многоквартирными домами на ул. Енисейской, 8, на ул. Енисейской, 22, на ул. Новой, 13, на ул. Первопроходцев, 9, на ул. Федоровского, 2, заключенных управляющей организацией ООО «Талнахбыт» в нарушение установленного законом порядка, не предусмотрена обязанность управляющей организации обеспечивать хранение оригиналов протоколов общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме, а также ряда других документов, включенных законом в состав документации многоквартирного дома.Управляющая организация ООО «УК «Город» при заключении договоров управления многоквартирными домами № 30 на ул. Комсомольской, № 19 на Ленинском пр., № 8а на ул. Михайличенко, № 20 на ул. Орджоникидзе, № 62 на ул. Талнахской г. Норильска включила в них условие о рассмотрении управляющей организацией обращений потребителей в 30-дневный срок. Вместе с тем, стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731, предусмотрено предоставление управляющей организацией информации по письменному запросу в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.Генеральным директорам ООО «Талнахбыт», ООО «УК «Город» внесены представления об устранении выявленных нарушений, которые рассмотрены и полностью удовлетворены. Руководители правовых служб управляющих организаций привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время проводится работа по приведению договоров управления многоквартирными домами в соответствие с требованиями законов, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.